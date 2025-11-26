जागो-जगाओ पदयात्रा के तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, मंत्री मदन दिलावर का जगह-जगह हुआ स्वागत

Kota News: राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा कोटा के रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही जागो जगाओ एकता पदयात्रा के तीसरे दिन लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. ​पदयात्रा सुबह 8:30 बजे मोड़क स्टेशन से शुरू हुई और मोड़क गांव होते हुए फतेहपुर चौराहा पहुंची.

यात्रा में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली. वहीं क्षेत्रवासियों में मंत्री मदन दिलावर के स्वागत को लेकर जबरदस्त जोश दिखा. जगह-जगह लोगों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर स्वागत किया. साथ ही कई स्थानों पर दूध जलेबी खिलाकर अभिनंदन किया गया.

पारंपरिक लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसने समां बांध दिया. यात्रा मार्ग में ड्रोन से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा भी की गई. ​पदयात्रा शाम 5 बजे रामगंजमंडी नगर में प्रवेश करेगी, जिसके स्वागत के लिए पूरे नगर को स्वागत द्वारों और कट आउट्स से सजाया गया है.

कोटा में संविधान दिवस पर बुधवार दोपहर 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की ओर से अदालत चौराहा स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर क माल्यार्पण किया गया और डॉ भीमराव अंबेडकर को याद किया गया. कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन सहित भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे. विधायक संदीप शर्मा ने इस मौके पर कहा कि बाबा साहब ने संविधान को लिखकर सबको इस देश के समान नागरिकता का अधिकार दिया.

