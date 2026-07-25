/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा महंगा! चेचट टनल के लिए अलग से कटेगा टोल, जानें नई दरें

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Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर है. अब इस मार्ग पर स्थित चेचट टनल से गुजरने के लिए आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) ने अगस्त माह से टनल को पूरी तरह शुरू करने की तैयारी कर ली है और इसके उपयोग के लिए अतिरिक्त टोल दरें निर्धारित कर दी हैं.
NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि टनल की ट्रायल अवधि तक कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा. इसके बाद टनल से गुजरने वाले वाहनों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा दर्ज की जाएगी और यह अतिरिक्त टोल गोपालपुरा टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से स्वतः कट जाएगा. इस व्यवस्था में 24 घंटे के भीतर दोनों तरफ की यात्रा करने वाले चालकों को कोई विशेष रियायत नहीं मिलेगी.
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निर्धारित की गई अतिरिक्त टोल दरें
कार-जीप-वैन का 100 रुपये टोल कटेगा, लाइट कॉमर्शियल वाहन (LCV) का 160 रुपये, बस और ट्रक (दो एक्सेल) का 335 रुपये, तीन एक्सेल वाले वाहन का 365 रुपये, चार से छह एक्सेल वाले वाहन का 525 रुपये, सात या उससे अधिक एक्सेल वाले भारी वाहन का 640 रुपये टोल कटेगा. इस नए नियम के लागू होने से एक्सप्रेस-वे के इस हिस्से का इस्तेमाल करने वाले मालवाहक और यात्री वाहनों का सफर थोड़ा महंगा हो जाएगा.
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