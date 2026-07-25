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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा महंगा! चेचट टनल के लिए अलग से कटेगा टोल, जानें नई दरें

Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर स्थित चेचट टनल से गुजरना अगस्त से महंगा हो जाएगा. NHAI ने टनल के लिए अलग से अतिरिक्त टोल दरें तय कर दी हैं, जो ट्रायल अवधि खत्म होने के बाद फास्टैग के जरिए गोपालपुरा टोल प्लाजा पर स्वतः कटेंगी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 25, 2026, 03:38 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 03:38 PM IST
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा महंगा! चेचट टनल के लिए अलग से कटेगा टोल, जानें नई दरें
Image Credit: Chechat Tunnel

Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर है. अब इस मार्ग पर स्थित चेचट टनल से गुजरने के लिए आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) ने अगस्त माह से टनल को पूरी तरह शुरू करने की तैयारी कर ली है और इसके उपयोग के लिए अतिरिक्त टोल दरें निर्धारित कर दी हैं.

​NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि टनल की ट्रायल अवधि तक कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा. इसके बाद टनल से गुजरने वाले वाहनों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा दर्ज की जाएगी और यह अतिरिक्त टोल गोपालपुरा टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से स्वतः कट जाएगा. इस व्यवस्था में 24 घंटे के भीतर दोनों तरफ की यात्रा करने वाले चालकों को कोई विशेष रियायत नहीं मिलेगी.

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​निर्धारित की गई अतिरिक्त टोल दरें

​कार-जीप-वैन का 100 रुपये टोल कटेगा, ​लाइट कॉमर्शियल वाहन (LCV) का 160 रुपये, ​बस और ट्रक (दो एक्सेल) का 335 रुपये, ​तीन एक्सेल वाले वाहन का 365 रुपये, ​चार से छह एक्सेल वाले वाहन का 525 रुपये, ​सात या उससे अधिक एक्सेल वाले भारी वाहन का 640 रुपये टोल कटेगा. ​इस नए नियम के लागू होने से एक्सप्रेस-वे के इस हिस्से का इस्तेमाल करने वाले मालवाहक और यात्री वाहनों का सफर थोड़ा महंगा हो जाएगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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