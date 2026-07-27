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राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू, झालावाड़-एमपी से कोटा आना हुआ आसान

Kota News : राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू हो गया और जिससे  झालावाड़-एमपी से कोटा आना हुआ आसान हो गया है. वहीं 15 दिन में दूसरी साइड को भी खोल दिया जाएगा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 27, 2026, 12:13 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 12:13 PM IST
राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू, झालावाड़-एमपी से कोटा आना हुआ आसान
Image Credit: मुकुन्दरा टनल का एक छोर खुला

Kota News : हाड़ौती के व्यापार और पर्यटन को नई उड़ान मिलने वाली है. मुकुन्दरा टनल का एक छोर खोल दिया गया है. जिससे मुंबई-दिल्ली यातायात शुरू है और दरा घाटी के जाम से बड़ी राहत मिली है. ​राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल का ट्रायल शुरू होने से, झालावाड़-एमपी से कोटा आना आसान हो गया है.

राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल है मुकुन्दरा

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर स्थित राजस्थान की सबसे चौड़ी मुकुन्दरा (चेचट) टनल में सोमवार सुबह 8 बजे से यातायात शुरू कर दिया गया है. फिलहाल टनल की एक साइड को मुंबई से दिल्ली दिशा की ओर खोला गया है, जिससे झालावाड़ और मध्यप्रदेश (मंदसौर) की ओर से कोटा आने वाले वाहन आसानी से गुजर सकेंगे. वाहनों का सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में इसका ट्रायल किया जा रहा है.

दर्रा घाटी के घुमावदार रास्तों पर जाम से निजात मिलेगी

​इस टनल के शुरू होने से यात्रियों और वाहन चालकों को एक बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें दर्रा घाटी के घुमावदार रास्तों पर लगने वाले भारी और जानलेवा जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा. इससे सफर न केवल तेज और सुरक्षित हुआ है, बल्कि समय की भी काफी बचत होगी. सुगम यातायात की इस सुविधा से कोटा सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र के व्यापार, स्थानीय उद्योग और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.

15 दिन के भीतर ही दूसरी टनल भी खुल जाएगी

​निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, टनल की दूसरी साइड का काम भी अपने अंतिम चरण में है. काम पूरा होने के बाद अगले 15 दिनों के भीतर उसे भी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. दोनों साइड शुरू होने के बाद इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से सुगम और बाधारहित हो जाएगा.


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