अशोक गहलोत के सामने दो गुटों में दिखी कांग्रेस, आमने-सामने हुए धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक

Kota News: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत यहां से अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के आखिरी दिन की जनसभा को संबोधित करने के लिए बारां जिले के लिए रवाना हुए. लेकिन इस दौरान स्टेशन पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई. 

Published: Nov 09, 2025, 12:16 PM IST | Updated: Nov 09, 2025, 12:16 PM IST

Kota News: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार देर रात को कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें देखने और स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे. गहलोत यहां से अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के आखिरी दिन की जनसभा को संबोधित करने के लिए बारां जिले के लिए रवाना हुए. लेकिन इस दौरान स्टेशन पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई.

जैसे ही गहलोत स्टेशन पर पहुंचे, दो अलग-अलग गुटों के समर्थक-एक शांति धारीवाल के तो दूसरा प्रहलाद गुंजल के-एक-दूसरे के सामने नारेबाजी करने लगे. स्थिति कुछ ही मिनटों में हंगामे और धक्का-मुक्की में बदल गई. दोनों ओर से जमकर नारे लगाए गए, जिससे वहां मौजूद यात्रियों और पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई.

सूत्रों के अनुसार, विवाद उस समय बढ़ गया, जब दोनों गुटों के कार्यकर्ता गहलोत के स्वागत में आगे आने की कोशिश करने लगे. इस दौरान समर्थकों ने एक-दूसरे को पीछे धकेलना शुरू कर दिया. मामला बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन गुटों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पुलिसकर्मी भी फंस गए.

आश्चर्य की बात यह रही कि अशोक गहलोत के कोटा आगमन के दौरान ना तो मंत्री शांति धारीवाल वहां मौजूद थे और ना ही विधायक प्रहलाद गुंजल. गहलोत के स्वागत कार्यक्रम में इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की गैरमौजूदगी ने कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को एक बार फिर उजागर कर दिया.

घटना के बाद अशोक गहलोत ने किसी भी विवाद पर टिप्पणी किए बिना सीधे अपने वाहन में बैठकर बारां जिले की ओर रवाना हो गए. वहीं, स्थानीय प्रशासन ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर स्थिति को तत्काल नियंत्रित कर लिया गया था और अब माहौल शांत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

