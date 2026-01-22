रामगंजमंडी में आस्था का सैलाब, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में आज विशाल दीपोत्सव

Kota News : रामगंजमंडी में 22 जनवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री शाम 6 बजे खैराबाद मेला ग्राउंड में अयोध्या जन्मभूमि पर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशाल दीपोत्सव में शामिल होंगे. दीपोत्सव के दौरान हजारों महिलाएं दीप प्रज्वलित कर भगवान श्रीराम की आरती करेंगी, इसके बाद आचार्य धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देंगे.

दीपोत्सव से पूर्व दोपहर 1 बजे कृषि उपज मंडी समिति परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए खैराबाद मेला ग्राउंड पहुंचेगी. इस कलश यात्रा में 21 हजार से अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना है. महिलाएं केसरिया साड़ी पहनकर सिर पर कलश धारण कर चलेंगी. बागेश्वर धाम की ओर से सभी महिलाओं को कलश निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे. यात्रा में छह से अधिक डीजे भजनों की मधुर स्वर लहरियों से पूरे नगर को भक्तिमय बनाएंगे.

पूरे रामगंज मंडी नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. यात्रा मार्ग पर केसरिया पताकाएं और झंडे लगाए गए हैं, जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं. नगरवासी विभिन्न स्थानों पर कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. कलश यात्रा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर स्वयं शामिल रहेंगे.

इधर श्रीराम कथा गौ माता महोत्सव के धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है. पंचमुखी बालाजी मंदिर में स्थापित बागेश्वर धाम से लाए गए हनुमानजी के विग्रह को विधि-विधान से मोडक स्थित आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के आवास स्थल चार धाम में विराजित किया गया है. कथा की पूर्णाहुति तक बालाजी महाराज यहीं विराजित रहेंगे.

गौरतलब है कि शिवपुरी (मध्यप्रदेश) में कथा के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने आचार्य धीरेंद्र शास्त्री से रामगंज मंडी में कथा करने का निवेदन किया था. स्वीकृति मिलने पर आचार्य ने बागेश्वर धाम के पूज्य बालाजी महाराज का विग्रह मंत्री को भेंट किया था.धार्मिक परंपराओं के अनुसार अब यह विग्रह चार धाम मोडक में विधिवत रूप से विराजित किया गया है.



