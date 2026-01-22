Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रामगंजमंडी में आस्था का सैलाब, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में आज विशाल दीपोत्सव

Kota News : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री 22 जनवरी यानि की आज रामगंजमंडी में शाम 6 बजे खैराबाद मेला ग्राउंड में विशाल दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. जिससे पहले 21 हजार से ज्यादा महिलाएं केसरिया साड़ी पहने सिर पर कलश धारण कर भव्य कलश यात्रा निकालेंगी.

 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 22, 2026, 08:21 AM IST | Updated: Jan 22, 2026, 08:21 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त आज होगी जारी, इस टाइम ट्रांसफर होगा पैसा
8 Photos
CM Kisan Samman Nidhi 5th installment

राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त आज होगी जारी, इस टाइम ट्रांसफर होगा पैसा

राजस्थान में प्रदूषण से हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी रेड ज़ोन, 6 जिलों में AQI बेहद खराब
7 Photos
Rajasthan AQI

राजस्थान में प्रदूषण से हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी रेड ज़ोन, 6 जिलों में AQI बेहद खराब

कैसे पड़ा जयपुर का नाम 'गुलाबी नगरी? लोकल गाइड ने बताया पिंक सिटी नाम के पीछे की रोमांचक वजह
6 Photos
jaipur news

कैसे पड़ा जयपुर का नाम 'गुलाबी नगरी? लोकल गाइड ने बताया पिंक सिटी नाम के पीछे की रोमांचक वजह

Rajasthan Weather: राजस्थान में भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी, इन शहरों में आसमान से गिरेंगे ताबड़तोड़ ओले, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather: राजस्थान में भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी, इन शहरों में आसमान से गिरेंगे ताबड़तोड़ ओले, पढ़ें वेदर अपडेट

रामगंजमंडी में आस्था का सैलाब, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी में आज विशाल दीपोत्सव

Kota News : रामगंजमंडी में 22 जनवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री शाम 6 बजे खैराबाद मेला ग्राउंड में अयोध्या जन्मभूमि पर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विशाल दीपोत्सव में शामिल होंगे. दीपोत्सव के दौरान हजारों महिलाएं दीप प्रज्वलित कर भगवान श्रीराम की आरती करेंगी, इसके बाद आचार्य धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देंगे.

दीपोत्सव से पूर्व दोपहर 1 बजे कृषि उपज मंडी समिति परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए खैराबाद मेला ग्राउंड पहुंचेगी. इस कलश यात्रा में 21 हजार से अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना है. महिलाएं केसरिया साड़ी पहनकर सिर पर कलश धारण कर चलेंगी. बागेश्वर धाम की ओर से सभी महिलाओं को कलश निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे. यात्रा में छह से अधिक डीजे भजनों की मधुर स्वर लहरियों से पूरे नगर को भक्तिमय बनाएंगे.

पूरे रामगंज मंडी नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. यात्रा मार्ग पर केसरिया पताकाएं और झंडे लगाए गए हैं, जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं. नगरवासी विभिन्न स्थानों पर कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. कलश यात्रा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर स्वयं शामिल रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर श्रीराम कथा गौ माता महोत्सव के धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है. पंचमुखी बालाजी मंदिर में स्थापित बागेश्वर धाम से लाए गए हनुमानजी के विग्रह को विधि-विधान से मोडक स्थित आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के आवास स्थल चार धाम में विराजित किया गया है. कथा की पूर्णाहुति तक बालाजी महाराज यहीं विराजित रहेंगे.

गौरतलब है कि शिवपुरी (मध्यप्रदेश) में कथा के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने आचार्य धीरेंद्र शास्त्री से रामगंज मंडी में कथा करने का निवेदन किया था. स्वीकृति मिलने पर आचार्य ने बागेश्वर धाम के पूज्य बालाजी महाराज का विग्रह मंत्री को भेंट किया था.धार्मिक परंपराओं के अनुसार अब यह विग्रह चार धाम मोडक में विधिवत रूप से विराजित किया गया है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news