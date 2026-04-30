/Kota News: जनगणना का नया तरीका, अब घर बैठे खुद भरें फॉर्म, बाद में सिर्फ ID दिखाएं

Digital Census 2027: देश के भविष्य और सटीक नीति निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ''जनगणना-2027'' का बिगुल बज चुका है. राजस्थान के कोटा जिले में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने इस ऐतिहासिक डिजिटल पहल की विस्तृत रूपरेखा साझा की है. 1 मई 2026 से शुरू होने वाली यह जनगणना कई मायनों में खास और पूरी तरह डिजिटल होगी.

​

कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि जनगणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश के विकास की नींव है. इस बार आम जनता को ''स्व-गणना'' (Self-Enumeration) का अनोखा विकल्प दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नागरिक 1 से 15 मई के बीच पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकेंगे. इसमें कुल 33 प्रश्नों की एक प्रश्नावली होगी, जिसे सबमिट करने के बाद एक विशेष ''स्व-गणना आईडी'' जनरेट होगी. 16 मई के बाद जब प्रगणक (Enumerator) आपके घर आएंगे, तो उन्हें बस यह आईडी दिखानी होगी.

​मुख्य बिंदु और सुरक्षा निर्देश

पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए डेटा संग्रहण होगा. प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन पर अपना ओटीपी (OTP) साझा न करें. घर आने वाले प्रगणक के पास आधिकारिक आईडी कार्ड होगा, जो लोग ऑनलाइन जानकारी नहीं भर पाएंगे, उनके घर जाकर प्रगणक स्वयं डेटा फीड करेंगे.

जनगणना के प्रथम चरण में मकानों की सूची और गणना का मास्टर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा.

यह डेटा आगामी वर्षों की योजनाओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा कि हम आमजन से अपील करते हैं कि 1 से 15 मई के बीच पोर्टल का उपयोग कर स्व-गणना में भाग लें. यह प्रक्रिया सुरक्षित और समय बचाने वाली है, तो तैयार हो जाइए देश की इस डिजिटल जनगणना का हिस्सा बनने के लिए. याद रखिए आपकी सही जानकारी ही सशक्त भारत का आधार बनेगी.