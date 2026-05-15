/कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota News: कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब दो मरीजों की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे. मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. देखते ही देखते गुस्सा इतना बढ़ गया कि परिजनों ने अस्पताल के वार्ड में जमकर हंगामा शुरू कर दिया.

वार्ड में तोड़फोड़ और डॉक्टर से मारपीट

आक्रोशित परिजनों ने वार्ड के अंदर तोड़फोड़ कर अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. इस दौरान वहां मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर भी उनके गुस्से का शिकार हो गए. परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए. इस घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और अन्य मरीजों व स्टाफ में भी डर का माहौल पैदा हो गया.

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इलाज में लापरवाही के आरोप

परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों ने मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही बरती, जिसके चलते उनकी जान गई. जानकारी के अनुसार, टोंक निवासी किशन और बूंदी निवासी मदनलाल को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल लाया गया था. रेजिडेंट डॉक्टर दोनों को बचाने के लिए सीपीआर दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान परिजन भड़क उठे और डॉक्टरों पर मरीजों की जान लेने का आरोप लगाने लगे.

शव लेकर अस्पताल गेट पर धरना

हंगामे के बीच परिजन मरीजों के शव को लेकर अस्पताल से बाहर निकल आए और मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की. इस दौरान अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई, जिससे यातायात और व्यवस्था प्रभावित हुई.

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित परिजनों को समझाने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. काफी देर तक बातचीत और समझाइश के बाद माहौल धीरे-धीरे शांत हुआ.

रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार

इस घटना से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया. उनका कहना था कि जब तक उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, वे काम नहीं करेंगे. हालांकि बाद में सीनियर डॉक्टरों के हस्तक्षेप और समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हुई और डॉक्टर काम पर लौटने को तैयार हुए.

पोस्टमार्टम के लिए माने परिजन

काफी समझाइश के बाद परिजन शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हो गए. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिलाया है. फिलहाल अस्पताल में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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