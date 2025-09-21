Couple Viral Video: कोटा में पुलिस की जीप पर चढ़कर लैला-मजनू ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा, बेशर्मी की हदें पार

Couple Video: राजस्थान के कोटा शहर के रामपुरा कोतवाली इलाके में एक युवक और युवती ने पुलिस जीप पर चढ़कर लैला-मजनू स्टाइल में हाईवोल्टेज ड्रामा किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
Trending Photos
Kota Crime: राजस्थान के कोटा शहर में एक अजीबोगरीब घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. रामपुरा कोतवाली इलाके में एक युवक-युवती ने पुलिस जीप के ऊपर चढ़कर लैला-मजनू स्टाइल में ड्रामा किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. शराब के नशे में धुत नजर आ रहे युवक ने युवती के साथ मिलकर करीब आधे घंटे तक हंगामा किया, जिससे मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई.
संदिग्ध हरकतों पर पुलिस की नजर
बताया जा रहा है कि युवक-युवती रामपुर इलाके में घूम रहे थे. उनकी हरकतें संदिग्ध लगने पर मकबरा थाने की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जीप में बिठा लिया. लेकिन इससे नाराज होकर दोनों ने जीप से बाहर निकलते ही ऊपर चढ़ गए. युवक ने तो शराब के नशे में चिल्लाते हुए युवती को लैला-मजनू का प्यार दिखाने का ड्रामा शुरू कर दिया. तस्वीरों और वीडियो में युवक धुत अवस्था में दिख रहा है, जो पैर फैलाए आराम से बैठा नजर आता है. पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों ने 'हमें अपना अधिकार चाहिए' चिल्लाते हुए तमाशा जारी रखा.
वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप
यह पूरा ड्रामा रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक-युवती पुलिस जीप पर खड़े होकर नाटक कर रहे हैं, जबकि नीचे भीड़ ठहाके लगा रही है. मौके पर जमा तमाशबीनों ने इसे मनोरंजन का मौका बना लिया. पुलिस ने आखिरकार दोनों को थाने ले जाकर हिरासत में लिया. अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर हंगामा, पुलिस प्रताड़ना और नशे में उपद्रव जैसे आरोप लगाए गए हैं.
युवाओं में बढ़ रही ऐसी बेशर्मी की घटनाएं
यह घटना कोटा में बढ़ती नशे की लत और युवाओं की बेशर्म हरकतों को उजागर करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में युवा ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो कानूनी पचड़े में डाल देती हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाओं पर सख्ती बरती जाएगी. स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि इलाके में नशे पर नियंत्रण के लिए पाबंदियां लगाई जाएं. कुल मिलाकर, यह वीडियो न केवल मनोरंजन का साधन बना, बल्कि समाज में व्याप्त समस्याओं का आईना भी.