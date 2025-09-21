Couple Viral Video: कोटा में पुलिस की जीप पर चढ़कर लैला-मजनू ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा, बेशर्मी की हदें पार

Kota Crime: राजस्थान के कोटा शहर में एक अजीबोगरीब घटना ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. रामपुरा कोतवाली इलाके में एक युवक-युवती ने पुलिस जीप के ऊपर चढ़कर लैला-मजनू स्टाइल में ड्रामा किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. शराब के नशे में धुत नजर आ रहे युवक ने युवती के साथ मिलकर करीब आधे घंटे तक हंगामा किया, जिससे मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई.

संदिग्ध हरकतों पर पुलिस की नजर

बताया जा रहा है कि युवक-युवती रामपुर इलाके में घूम रहे थे. उनकी हरकतें संदिग्ध लगने पर मकबरा थाने की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जीप में बिठा लिया. लेकिन इससे नाराज होकर दोनों ने जीप से बाहर निकलते ही ऊपर चढ़ गए. युवक ने तो शराब के नशे में चिल्लाते हुए युवती को लैला-मजनू का प्यार दिखाने का ड्रामा शुरू कर दिया. तस्वीरों और वीडियो में युवक धुत अवस्था में दिख रहा है, जो पैर फैलाए आराम से बैठा नजर आता है. पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों ने 'हमें अपना अधिकार चाहिए' चिल्लाते हुए तमाशा जारी रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

यह पूरा ड्रामा रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक-युवती पुलिस जीप पर खड़े होकर नाटक कर रहे हैं, जबकि नीचे भीड़ ठहाके लगा रही है. मौके पर जमा तमाशबीनों ने इसे मनोरंजन का मौका बना लिया. पुलिस ने आखिरकार दोनों को थाने ले जाकर हिरासत में लिया. अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर हंगामा, पुलिस प्रताड़ना और नशे में उपद्रव जैसे आरोप लगाए गए हैं.