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कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Kota Domestic Violence: कोटा में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे घायल कर दिया. अंजलि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड लेडी के पद पर कार्यरत है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 12, 2026, 08:58 AM|Updated: Jun 12, 2026, 08:58 AM
कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद
Image Credit: Kota Domestic Violence

Kota News: कोटा शहर में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक सनकी पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़िता अंजलि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड लेडी के पद पर कार्यरत है. बताया जा रहा है कि आरोपी पति लंबे समय से अंजलि के नौकरी करने का विरोध करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

देर रात घर में बरपाया कहर

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जानकारी के अनुसार, घटना देर रात की है जब आरोपी पति शराब के नशे में घर पहुंचा. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपना आपा खो दिया और घर में रखी सरिया तथा पाइप से अंजलि पर हमला कर दिया. आरोप है कि आरोपी ने पत्नी को लगातार पीटा, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

मारपीट के बाद घायल अंजलि की हालत बिगड़ने लगी. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया. अस्पताल में उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार पीड़िता को कई स्थानों पर चोटें आई हैं और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

अस्पताल में भर्ती अंजलि ने बताया कि उसका पति अक्सर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाता था. वह कई बार उसे काम पर जाने से रोकता था और विरोध करने पर झगड़ा करता था. घटना वाली रात भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने हिंसक रूप धारण कर लिया और सरिया व पाइप से हमला कर दिया.

घरेलू हिंसा की घटना से क्षेत्र में आक्रोश

इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंता का विषय हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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