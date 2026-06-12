/कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Kota News: कोटा शहर में घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक सनकी पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़िता अंजलि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड लेडी के पद पर कार्यरत है. बताया जा रहा है कि आरोपी पति लंबे समय से अंजलि के नौकरी करने का विरोध करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

देर रात घर में बरपाया कहर

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जानकारी के अनुसार, घटना देर रात की है जब आरोपी पति शराब के नशे में घर पहुंचा. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपना आपा खो दिया और घर में रखी सरिया तथा पाइप से अंजलि पर हमला कर दिया. आरोप है कि आरोपी ने पत्नी को लगातार पीटा, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

मारपीट के बाद घायल अंजलि की हालत बिगड़ने लगी. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया. अस्पताल में उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार पीड़िता को कई स्थानों पर चोटें आई हैं और उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई. पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

अस्पताल में भर्ती अंजलि ने बताया कि उसका पति अक्सर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाता था. वह कई बार उसे काम पर जाने से रोकता था और विरोध करने पर झगड़ा करता था. घटना वाली रात भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने हिंसक रूप धारण कर लिया और सरिया व पाइप से हमला कर दिया.

घरेलू हिंसा की घटना से क्षेत्र में आक्रोश

इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंता का विषय हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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