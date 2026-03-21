कोटा ग्रामीण में ईद-उल-फितर का जश्न, ईदगाह में अदा की गई नमाज

Eid-ul-Fitr 2026: राजस्थान के कोटा ग्रामीण के इटावा, मंडाना, रामगंजमंडी, सांगोद, कैथून सहित तमाम क्षेत्रो में नगर में ईदल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. नगर में जुलूस के रूप में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह पहुंचे. इस दौरान शहर काजी मौलाना इकबाल घोड़े पर बैठे हुए थे. ईदगाह में समाज के लोगों को शहर काजी मौलाना इकबाल द्वारा नमाज अदा करवाई गई और देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी.

साथ ही इस अवसर पर पीपल्दा विधायक चेतन पटेल, इटावा पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीना, सुन्नत जमात सदर शहजाद आशगान सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी. मंडाना, कोटा खुशियों और इबादत का पर्व ईद-उल-फितर मंडाना क्षेत्र में पारंपरिक उत्साह, अकीदत और बेमिसाल आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया.

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ईदगाह के बाहर नमाज अदा करके आए मुस्लिम समाज के लोगों का हिन्दू समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा करके इस्तकबाल किया. रमजान के एक महीने के रोजे के बाद सुबह जैसे ही मस्जिदों और ईदगाह से तकबीर की आवाजें गूंजी पूरा शहर जश्न में डूब गया. मुख्य आयोजन स्थानीय ईदगाह में हुआ, जहां मुस्लिम समाजजनों ने कतारबद्ध होकर खुदा की बारगाह में सिर झुकाया.

स्थानीय ईदगाह में सुबह 9 बजे शहर काजी मुफ़्ती ने ईद की विशेष नमाज अदा करवाई. नमाज के खुतबे में उन्होंने अमन, चैन और इंसानियत का पैगाम दिया. नमाज मुकम्मल होने के बाद मुफ़्ती ने हाथ उठाकर मुल्क में अमन-अमान, आपसी भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी. हजारों हाथों ने एक साथ उठकर खुदा से तरक्की और शांति की फरियाद की.

भव्य जुलूस और जगह-जगह स्वागत

जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरों पर ईद की खुशी साफ झलक रही थी. ईद हमेशा से अपनी साम्प्रदायिक एकता के लिए जानी जाती है. ईदगाह के बाहर और शहर के चौराहों पर हिंदू समुदाय के प्रबुद्ध नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मुस्लिम भाईयों का इस्तकबाल किया.

दोनों समुदायों के लोगों ने एक-दूसरे को गले मिलकर ईद को मुबारकबाद दी, जो बदलते दौर में सामाजिक सौहार्द का सबसे सशक्त प्रतीक बनकर उभरा. त्योहार की संवेदनशीलता और भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात रहा.

