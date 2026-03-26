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Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: कोटा में जुटे मंत्री और अधिकारी, ‘एक कदम विकास की ओर’ में विकास मॉडल पर हुई चर्चा

Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: ZEE Rajasthan का ‘एक कदम विकास की ओर’ कारवां आज कोटा पहुंचा, जहां शहर की उपलब्धियों और विकास को केंद्र में रखा गया. कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. इस मंच पर कोटा का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया और शहर के विकास और चुनौतियों पर खुलकर चर्चा हुई.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 26, 2026, 01:23 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 01:23 PM IST

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: कोटा में जुटे मंत्री और अधिकारी, ‘एक कदम विकास की ओर’ में विकास मॉडल पर हुई चर्चा

Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: ZEE Rajasthan का ‘एक कदम विकास की ओर’ कारवां आज 26 मार्च को प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े शहर कोटा पहुंचा. चंबल नदी के किनारे बसा कोटा देशभर में ‘एजुकेशन हब’ या कोचिंग राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं. यह ऐतिहासिक शहर कोटा स्टोन, डोरिया साड़ियों और औद्योगिक विकास के लिए भी जाना जाता है. चंबल रिवर फ्रंट आज डेस्टिनेशन वेडिंग का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, वहीं कोटा हैंगिंग ब्रिज और चंबल नदी सफारी प्रमुख आकर्षण हैं.

कार्यक्रम के जरिए न केवल कोटा का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया, साथ ही कोटा के विकास और चुनौतियों को लेकर खुले मंच पर जोरदार चर्चा हुई. यह बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी जिले का विकास प्रशासनिक, शैक्षणिक अधिकारियों की भूमिका और प्रयास के बिना संभव नहीं है. अधिकारी ही विकास नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं. इसलिए ज़ी राजस्थान ने कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनके विचार जानने की कोशिश की.

लाडपुरा से बीजेपी विधायक कल्पना देवी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी, बिजली और सड़क को लेकर कहा कि यह मेरा दूसरा कार्यकाल है. य़हां पर अस्पताल और बड़ा कॉलेज नहीं था. आज की तारीख में बीजेपी सरकार ने एक महाविद्यालय के साथ-साथ एक कन्या महाविद्यालय, एक स्पोर्ट्स कॉलेज. एक हॉस्पिटल बन गया हैय उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद किया. सिंचाई की समस्या भी काफी कम हुई.

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सस्ती कोचिंग की व्यवस्था पर हो रहा काम

कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने में बतौर विधायक संदीप शर्मा ने जवाब दिए. कोटा की एजुकेशन हब के रुप में देश-दुनिया में पहचान को कायम रखने के लिए एलन कोचिंग अध्यक्ष ने कहा कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए सक्षम नहीं है, उनके लिए सस्ती कोचिंग की व्यवस्था पर बढ़ाए जाने पर काम कर रहे हैं. साथ ही एलन की एक संस्था गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग और हॉस्टल सुविधा भी दे रही है. सरकार भी इन चीजों पर ध्यान देगी तो कोटा का नाम और फेमस होगा.

सर डेयरी के चैयरमैन ने दिया यह जवाब

कोटा सरस डेयरी के चैयरमैन चैन सिंह राठौड़ ने लोगों को सस्ती दर पर दूध उपलब्ध हो, इसके लिए सरस डेयरी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर जवाब देते हुए कहा कि कैटल फीड के लिए बारां में नए प्लांट लगने जा रहे हैं. सारे दूध संघों को निर्देश दिया गया है कि दूध कलेक्शन सेंटर के लिए महिलाओं के हित के चलते 60 समिति महिलाओं के लिए खोली गई हैं. किसान का पेमेंट जल्दी किया जाएगा.

कार्यक्रम में चीफ गेस्ट प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विशिष्ट अतिथि के तौर पर लाडपुरा से बीजेपी एमएलए कल्पना देवी, कोटा दक्षिण शहर से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा, कोटा के संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, कोटा पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर, कोटा सरस डेयरी के चैयरमैन चैन सिंह राठौड़, नगर निगम कोटा के आयुक्त ओ पी मेहरा समेत कोटा विकास प्राधिकरण की आयुक्त ममता तिवारी ने शिरकत की.

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