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Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: 'एक कदम विकास की ओर' में शिक्षा मंत्री बोले - कोटा में खुलेगा देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय

Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: आज 26 मार्च गुरुवार को कोटा में आयोजित 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम राजस्थान के लिए खास रहा. ZEE Rajasthan द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में कोटा के उन नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने जिले का नाम देश-प्रदेश में रोशन किया है. 
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 26, 2026, 02:02 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 02:02 PM IST

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: 'एक कदम विकास की ओर' में शिक्षा मंत्री बोले - कोटा में खुलेगा देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय

Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास साबित हुआ. समय-समय पर लोगों तक खबरों को पहुंचाने के साथ-साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला ZEE Rajasthan चैनल इसी कड़ी में आज प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े शहर कोटा में पहुंचा. कोटा को एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है.

26 मार्च गुरुवार को आयोजित हुए इस ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' में मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शिरकत की. कार्यक्रम में विशिषिट अतिथि के तौर पर लाडपुरा से बीजेपी विधायक कल्पना देवी, कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक संदीप शर्मा, कोटा सरस डेयरी के चैयरमैन चैन सिंह राठौड़ समेत अन्य ने हिस्सा लिया. पूरा कार्यक्रम चैनल हैड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हुआ.

कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई. चैनल हैड डॉ. मनीष शर्मा ने सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया.

कार्यक्रम में अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हिंदुस्तान का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय कोटा में खुलेगा. उसकी जमीन आवंटित हो गई है. ये बहुत बड़ी बात है कि यहां पर राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय खुलने जा रहा है. राजकीय वेदशाला की शुरूआत कोटा से हो रही है. हमारे सीएम हर समय प्रयासरत रहते कि कैसे प्रदेश का कम समय में ज्यादा विकास हो. राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ा है. सरकारी स्कूल शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. यहां पर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा.

कार्यक्रम में अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कोटा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है. यहां पर 2027 में कोटा एयरपोर्ट शुरू होगा. कोटा में कनेक्टिविटी अच्छी है. यहां पर बाहर से भी इन्वेस्टर आते हैं. कोटा के किसान समृद्ध हैं. यहां पर खेती-किसानी के लिए मौसम बेहतर है. आने वाले समय में कोटा में विश्व स्तरीय मंडी खुलेगी.

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