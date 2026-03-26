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Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: ‘एक कदम विकास की ओर’ में चमके कोटा के हीरोज, क्रोकोडाइल क्वीन से लेकर डॉक्टर तक सम्मानित

Ek Kadam Vikas Ki Aur Live Kota: ज़ी ने सामाजिक सरोकार की अपनी पहल के तहत कोटा में आज 26 मार्च को ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान जिले के उन प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज और मानवता की सेवा की है. सम्मानित होने वालों में चिकित्सा, वन्यजीव संरक्षण, कृषि नवाचार, समाजसेवा, प्रशासनिक सेवा और पुलिस विभाग से जुड़े लोग शामिल रहे. कार्यक्रम में खासतौर पर मगरमच्छ रेस्क्यू के लिए प्रसिद्ध 'क्रोकोडाइल क्वीन' प्रेम कंवर, वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विजय सरदाना, नवाचार करने वाले किसान जय किशन गहलोत, समाजसेवी सुमित जांगिड़ सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 26, 2026, 01:19 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 01:19 PM IST

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: ‘एक कदम विकास की ओर’ में चमके कोटा के हीरोज, क्रोकोडाइल क्वीन से लेकर डॉक्टर तक सम्मानित

Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: एक ओर ZEE Rajasthan न्यूज चैनल जहां दर्शकों तक देश और प्रदेश की ताज़ा खबरें पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों को भी बराबर महत्व देता है. इसी क्रम में चैनल समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक पहल करता रहता है. इसी पहल के तहत आज 26 मार्च को ZEE Rajasthan का कारवां प्रदेश की शिक्षा नगरी कोटा पहुंचा.

सामाजिक सरोकार की इस पहल के तहत ZEE Rajasthan ने यहां एक विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' आयोजित कर जिले के उन लोगों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने कार्यों से मानवता की सेवा करते हुए जिले का नाम गौरवान्वित किया है.

एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

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1- डॉ. विजय सरदाना, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड न्यूरोलॉजी विभाग, राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा
कोटा के राजकीय मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर और न्यूरोलॉजी विभाग के हेड डॉ. विजय सरदाना किसी पहचना के मोहताज नहीं हैं. 1986 में SN मेडिकल जोधपुर से MBBS किया. 1991 में MD और 2021 से लंदन से FRCP की फेलोशिप ली. प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दी हैं. 34 साल न्यूरोलॉजी में अनवरत सेवाएं दे रहे हैं. राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 1 जुलाई 2017 को डॉक्टर्स डे पर मेडिकल एजुकेशन मैनजमेंट में बहतरीन काम के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने अवार्ड दिया. 7 मई 2017 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रतिष्ठित जी हरति गौरव पुरस्कार' से आपको सम्मानित किया जा चुका है.


2-प्रेम कंवर, 'द क्रोकोडाइल क्वीन'
कोटा की 'द क्रोकोडाइल क्वीन', देश की 14 बहादुर जंगल रक्षकों में शामिल, सैकड़ों मगरमच्छ का किया रेस्क्यू'रेंजर्स वूमेन रेशैपिंग द कंजर्वेशन' किताब में देश की 14 सबसे साहसी महिला वन कार्मियों की कहानियां हैं, जिसमें प्रेम कंवर तीसरे नंबर पर हैं. चंबल के किनारे बसे कोटा शहर की साधारण-सी दिखने वाली महिला प्रेम कंवर शक्तावत आज देश-दुनिया में 'द क्रोकोडाइल क्वीन' के नाम से मशहूर है. प्रेम कंवर अब तक सैकड़ों मगरमच्छों का रेस्क्यू कर उन्हें बचा चुकी है. न केवल कोटा के आसपास के इलाकों में जब भी नाम मगरमच्छ का आता है तो मगरमच्छ के रिस्क के लिए पहला नाम आता है प्रेम कंवर का और आज यही प्रेम कंवर बन गई क्रोकोडाइल क्वीन .

3- जय किशन गहलोत
कोटा के अर्जुनपुर गांव में पहाड़ी और ठंडा प्रदेश में पैदा होने वाली विदेशी कैटेगरी की सब्जियां उत्पादित हो रही हैं. यह सब्जियां खास तौर पर 8 से 20 डिग्री के तापमान वाले इलाकों में ही उगाई जाती हैं. इन सब्जियों की डिमांड देश की मेट्रो और फाइव स्टार होटल में है. अर्जुनपुर गांव के जय किशन गहलोत ठंडा प्रदेश को में उत्पादित होने वाली सब्जियां यहां 30 से 40 डिग्री के तापमान में पैदा कर रहे हैं. जय किशन ने ऐसी ही खास सब्जियों की 34 अलग अलग किस्म तैयार की हे जो देखने में तो बिल्कुल अलग द में भी अलग होने के साथ पोषक तत्वों के लिहाज से भी कई ज्यादा गुणकारी हैं.

4- सुमित जांगिड़, समाजसेवी
कहा जाता है बेसहारा और असहाय मरीज और उनके परिजनों की मदद से बड़ा कोई धर्म नहीं है. कोटा में बीते 10 सालों से मेडिकल कॉलेज में निस्वार्थ और बिना किसी लाभ को लिए गरीब असहाय मरीजों की मदद का बड़ा काम कर रहे हैं. जब भी किसी को अस्पताल में कोई भी निजी जरूरत होती है तो उनके लिए ब्लड के इंतजाम से लेकर उनकी हर निजी जरूरत को पूरा करने का काम 24* 7 दिन और रात पूरी शिद्दत से करते हैं.

5- धीरज कुमार सोनी, मुख्य लेखाधिकारी
नगर निगम कोटा में मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पिछले लगभग 1 वर्ष से कार्यरत धीरज कुमार सोनी ने राजकीय कार्यों के समयबद्ध निस्तारण एवं त्वरित निर्णय क्षमता के बल पर विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. साथ ही सोनी द्वारा कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं कोटा बस सर्विस लिमिटेड के वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी के अतिरिक्त पदीय कार्यभार का भी सफलतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से निर्वहन किया जा रहा है.

6- कुलदीप चौहान, वरिष्ठ सहायक

नगर निगम कोटा नगर निगम काटा में वारष्ठ सहायक के पद पर पिछल लगभग 5 वर्ष से निजी सहायक, आयुक्त नगर निगम के रूप में कार्यरत कुलदीप चौहान ने अपनी कर्मठता, राजकीय कार्यों के प्रति निष्ठा एवं निगम में कार्यरत उच्चाधिकारी एवं अन्य कार्मिकों के साथ बेहतरीन समन्वय सुनिश्चित करते हुए सभी प्रदत्त कर्त्तव्यों का समयबद्ध एवं त्वरित निर्वहन किया. श्री चौहान ने अपनी कठोर मेहनत एवं मेधा के बल पर राजकीय सेवा में एक अलग पहचान स्थापित की है.

7- 2 करोड़ की फर्जी ठगी का पर्दाफाश के लिए कोटा पुलिस टीम को सम्मान
1- मनीष शर्मा, RPS, सर्किल अधिकारी
2- रमेश कविया पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, अनन्तपुरा, कोटा
3. सुरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक थाना अनन्तपुरा, कोटा शहर
4. देवकरण, सहायक उप निरीक्षक, कार्यालय वृत्त चतुर्थ, कोटा शहर
5-. फरसाराम कांस्टेबल 2046 कार्यालय वृत्त चतुर्थ, जिला कोटा शहर (विशेष भूमिका)
6- राजेंद्र, कांस्टेबल
7- जीतराम, कांस्टेबल
8- दिनेश, कांस्टेबल
9- संजू, कांस्टेबल

कोटा के अनंतपुर थाना पुलिस ने 15.11.2025 को Oasis Enterprises नामक फजी कंपनी बनाकर अभियुक्त द्वारा अपनी पहचान छुपाकर फर्जी नाम से करीब 3500 लोगो के साथ धोखाधड़ी करते हुए 02 करोड़ की ठगी करने के सम्बन्ध में एक प्रकरण दर्ज हुआ था. प्रकरण की घटना में पीड़ितों की संख्या काफी अधिक थी, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, जिसके कारण ये केस काफी चर्चित था.

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