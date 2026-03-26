Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: ‘एक कदम विकास की ओर’ में चमकी पुलिस की वीरता, कई बड़े अपराधों का खुलासा करने वाले सम्मानित

Ek Kadam Vikas Ki Aur Kota: ज़ी राजस्थान की ओर से कोटा में ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. 26 मार्च 2026 को आयोजित इस खास समारोह में जिले की उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से न केवल कोटा बल्कि पूरे प्रदेश और देश में पहचान बनाई और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तित्वों को एक विशेष मंच देना और उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से सराहना था. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. पूरा आयोजन चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

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हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करने वाली रानपुर थाना, कोटा पुलिस टीम को सम्मान

विरेंद्र सिंह, RPS, प्रोविजनल थानाधिकारी रानपुर

भीम सिंह, उप निरीक्षक, थाना रानपुर

सूरज मल, सह- उप निरीक्षक , थाना रानपुर

विश्वेंद, कांस्टेबल, थाना रानपुर

मुकेश, कांस्टेबल, थाना रानपुर

महावीर, कांस्टेबल, थाना रानपुर

पुलिस थाना रानपुर कोटा शहर के हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क की लगातार निगरानी की जा रही थी. उसी दौरान गोपनीय सूत्रों से पता चला कि उक्त हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड के अभियुक्त की जमानत होने पर रंजिश वश उनसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिये वह बाहर से अपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों से सम्पर्क कर रहा है. उनसे हथियार की मांग कर रहा है जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना रानपुर की टीम द्वारा 12.02.2026 की रात्रि को रानपुर थाने हिस्ट्रीशीटर अपराधी कालू भड़क थाना रानपुर जिला कोटा शहर की गाड़ी टाटा सफारी को रोककर उसकी तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान हिस्ट्रीशीटर के कब से अवैध हथियार 02 देसी पिस्टलमय मैगजीन, दो अतिरिक्त मैगजीन, ए देशी कट्टा व 15 जिन्दा कारतूस बरामद करते हुए आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया. इस प्रकार टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक बड़ी घटना होने से पूर्व उसक रोकने में सफलता अर्जित की गई.

कुख्यात कोहिनूर 0007 गैंग का पर्दाफाश करने वाली कोटा शहर पुलिस सम्मानित

रुद्र प्रकाश शर्मा, डीएसपी

अनिल कुमार टेलर, निरीक्षक

ज्योति मौर्य, उप निरीक्षक

हनुमान, हेड कांस्टेबल

मनीष, कांस्टेबल

राधेश्याम, कांस्टेबल

कोटा शहर में अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप का पर्दाफाश करने के सात इस साजिश के पीछे कुख्यात 'कोहिनूर 0007 गैंग' को पकड़ने का काम किया. पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर तेजस्वनी गौतम के निर्देशानुसार दिलीप सैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रुद्रप्रकाश शर्मा पुलिस उपाधीक्षक वृत्त पंचम जिला कोटा शहर के सुपरविजन और अनिल कुमार टेलर पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना बोरखेडा के नेतृत्व में अवैध फायर आर्म्स व अवैध हथियारो की धरपकड के लिये विशेष टीम का गठन किया गया. और टीम प्रभारी ज्योति मौर्य उप निरीक्षक द्वारा टीम सदस्य राधेश्याम कानि 2008 की पुख्ता आसुचना पर बोरखेडा थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 14.03.2026 को अवैध हथियार तस्करी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड करते हुये 6 अवैध देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे मय 12 जिन्दा कारतूसों सहित 2 अभियुक्तों 1. रोनू उर्फ रोनक पुत्र बन्ना लाल मेरोठा जाति धोबी उम्र 25 साल निवासी गणेश जी का मोहल्ला ताथेड थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण, 2. लोकेश मीणा पुत्र देवलाल जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी ठाकूर जी के बडे मन्दिर के पीछे ग्राम उम्मेदगंज थाना उद्योग नगर जिला कोटा शहर को गिरफ्तार किया है जो कि उक्त हथियारो को कोटा शहर मे अवैध गतिविधियों के संचालन हेतु बदमाशों को अवैध रुप से सप्लाई करते थे.

कोटा ग्रामीण क्षेत्र में कलश यात्रा और राम कथा का शांति पूर्वक संचालन करवाने के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस का सम्मान

कोटा ग्रामीण, थाना रामगंज मंडी

रघुवीर सिंह, पुलिस निरीक्षक, अपराध सहायक, कार्यालय, कोटा ग्रामीण

सज्जन सिंह, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना मोड़क

सुरेश मीणा, उपनिरीक्षक, प्रभारी यातायात, कोटा ग्रामीण

मुकेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक जिला विशेष शाखा, कार्यालय कोटा ग्रामीण

कोटा जिले में कलश यात्रा एवं राम कथा के कार्यक्रम के दौरान राम कल्याण मीणा, अतिरिक्त पुलिस रक्षक, जिला कोटा ग्रामीण के सुपरविजन में सम्पूर्ण सुरक्षा, यातायात एवं कानून व्यवस्था में पुलिस अधिकारियों का विशेष योगदान रहा.

विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल और चमन सिंह कांस्टेबल

कैथूनीपोल जिला कोटा शहर व प्रकरण सं. 01/2026 धारा 126 (2),109 (1). 3(5) नएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस थाना कैथूनीपोल जिला कोटा शहर में फरार चल रहे कोर अपराधी आदिल मिर्जा की तलाश जिला कोटा शहर एवं कोटा ग्रामीण पुलिस सरगर्मी कर रही थी. दिनांक 11.01.2026 को पुलिस पर फायरिंग करने वाले फरार कुख्यात हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर अपराधी आदिल मिर्जा को घेराबन्दी के दौरान अपराधी द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग चालू कर दी फिर भी अपनी जान को जोखिम में हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने हार्डकोर अपराधी आदिल को पकड़ लिया.

CFCL टाउन शिप में नकबजनी का पर्दाफाश करने वाले पुलिस कर्मियों का सम्मान

1- नंद सिंह, पुलिस निरीक्षक , थानाधिकारी, सिमालिया

2-भूपेंद्र सिंह हाड़ा, सह उप निरीक्षक, साइबर सेल कोटा ग्रामीण

3-लाखन सिंह, कांस्टेबल

4-कैलाश, कांस्टेबल

कोटा के CFCL टाउन शिप में आप सभी लोगों ने मुस्तैदी से काम करते हुए नकबजनी का पर्दाफाश करने में अपना सहयोग दिया, जिसके लिए ज़ी राजस्थान आज आपको इस मंच से सम्मानित कर रहा है. एनटीपीएसी अन्ता, बांरा, एवं झालावाड थर्मल टाउनशीप में करोडों रुपये की नकबजनी की वारदातों का खुलासा करवाकर अन्तर्राज्यीय नकबजन गिरोह के मुख्य सदस्य करण भाभर एवं उराके 2 साथियों भारत सिंह एवं अन सिंह के साथ बोरी का सोना चांदी खरीदने वाले रांजय सोनी, हार्दिक सोनी एवं राज सोनी को गिरफ्तार करवाने एवं वारदात में प्रयुक्त कार को बरामद करने में कामयाबी हासिल की.

बलवीर सिंह कांस्टेबल, थाना कनवास

साल 2026 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 05 बड़ी कारवाई में प्रकरण दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिनमें 190 किलो डोडा-चूरा व 01 किलो 588 ग्राम अफीम जप्त करवाने में अहम योगदान रहा. इसके साथ ही 49 किलो 43 ग्राम अवैध चांदी को जब्त करवाने में बीरबल सिंह कानि० 1150, पुलिस थाना कनवास, जिला कोटा ग्रामीण का विशेष योगदान रहा है.

डॉ. नेहा सीहरा, असिटेंट प्रोसेसर, कोटा मेडिकल कॉलेज

डॉक्टर नेहा सीहरा नवीन चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज कोटा में एसोसिएट प्रोफेसर एवं यूनिट हेड के रुप में कार्यरत है. आपने एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से 2005 में MBBS किया. साथ ही 2012 में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से एम एस की डिग्री ली. आप 2017 से कोटा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है. आपने कई जटिल प्रसव ऑपरेशन किए हैं.

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