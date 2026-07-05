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कोटा में 11 हजार केवी लाइन में धमाका, करंट फैलने से महिला समेत दो गायों की मौत

Kota News: कोटा के बरडा बस्ती स्थित अंबेडकर चौराहा क्रेशर रोड पर 11 हजार केवी हाईटेंशन लाइन में धमाका होने से बड़ा हादसा हो गया. करंट करीब 15 से 20 घरों में फैल गया, जिससे एक महिला सलमा खानम और दो गायों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 05, 2026, 02:38 PM|Updated: Jul 05, 2026, 02:38 PM
कोटा में 11 हजार केवी लाइन में धमाका, करंट फैलने से महिला समेत दो गायों की मौत
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: कोटा शहर के बरडा बस्ती स्थित अंबेडकर चौराहा क्रेशर रोड क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा बिजली हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार 11 हजार केवी हाईटेंशन लाइन में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास के करीब 15 से 20 घरों में करंट फैल गया. घटना इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.


करंट की चपेट में आए कई लोग

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हादसे के दौरान कई लोग करंट की चपेट में आ गए. गंभीर रूप से झुलसे लोगों को तुरंत उपचार के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में सलमा खानम नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. घटना के बाद अस्पताल में भी परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.


दो गायों की भी हुई मौत

यह हादसा केवल लोगों तक ही सीमित नहीं रहा. करंट फैलने से दो गायों की भी मौके पर मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके के बाद पूरे इलाके में बिजली का तेज प्रवाह फैल गया था, जिससे घरों के साथ-साथ आसपास मौजूद पशु भी इसकी चपेट में आ गए. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है.


पीड़ित परिवारों में मातम, लोगों में आक्रोश

महिला की मौत के बाद पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बिजली व्यवस्था और रखरखाव को लेकर सवाल उठाए हैं. घटना के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और हादसे के कारणों की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते बिजली लाइनों का रखरखाव किया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा टाला जा सकता था.


प्रशासन और बिजली विभाग की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर स्थिति को नियंत्रित किया गया ताकि कोई और व्यक्ति करंट की चपेट में न आए. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. साथ ही घायलों के बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है.


जांच के बाद सामने आएंगे हादसे के कारण

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 11 हजार केवी हाईटेंशन लाइन में धमाका किस कारण हुआ. बिजली विभाग तकनीकी जांच कर रहा है और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण सामने आ सकेगा. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बिजली से जुड़े किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें. पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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