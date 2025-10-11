Zee Rajasthan
कोटा के गांव में हुई मगरमच्छ की एंट्री, डर के मारे आधी रात में घर छोड़कर बाहर भागे लोग

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के बंजारी गांव में बीती रात एक रोमांचक लेकिन डराने वाली घटना सामने आई, जब एक घर के भीतर करीब आठ से दस फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया. अचानक घर में इस विशाल जीव को देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और पूरे गांव में दहशत फैल गई. रात का समय होने के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर चले गए.

Published: Oct 11, 2025, 01:27 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 01:27 PM IST

कोटा के गांव में हुई मगरमच्छ की एंट्री, डर के मारे आधी रात में घर छोड़कर बाहर भागे लोग

ग्रामीणों ने तुरंत ही प्रशासन और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. इस बीच मगरमच्छ घर के कोने में बैठा रहा और आसपास के लोग सुरक्षित दूरी से उसकी हरकतें देखते रहे. स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी रही क्योंकि मगरमच्छ किसी भी वक्त बाहर निकल सकता था.

करीब रात 11:30 बजे, स्थानीय वन्यजीव प्रेमी हयात खान टाइगर और उनकी टीम मौके पर पहुंची. हयात खान, जो चंबल क्षेत्र में वन्यजीवों के बचाव कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने साथियों की मदद से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया. यह रेस्क्यू अभियान बेहद जोखिम भरा था, लेकिन टीम ने बिना किसी नुकसान के मगरमच्छ को घर से बाहर निकाल लिया. इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद थे और पूरी कार्रवाई को देखने के लिए जमा हो गए.

गांव के लोग और स्कूल के बच्चे हमेशा भय में रहते
हयात खान ने बताया कि यह मगरमच्छ संभवतः पास की तलाई (तालाब) से गांव में आ गया होगा. बंजारी गांव में स्कूल के पास स्थित इस तलाई में पहले भी कई मगरमच्छों के होने की सूचना मिली थी. यही वजह है कि गांव के लोग और स्कूल के बच्चे हमेशा भय में रहते हैं. उन्होंने कहा कि वन विभाग को इस तलाई की तुरंत जांच करानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके.

पहले भी दिखाई दे चुका है मगरमच्छ
गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले भी इसी गांव के एक खेत में एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दिया था, जिसे भी हयात खान टाइगर ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा था. लगातार हो रही इन घटनाओं से यह साफ है कि चंबल नदी और उसके आसपास के इलाकों में मगरमच्छों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वे अब आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने लगे हैं.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तलाई के आसपास सुरक्षा दीवार बनाई जाए और वन विभाग नियमित गश्त करे ताकि बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

