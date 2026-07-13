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राजस्थान में नकली नोटों का बड़ा खेल! अजमेर में 13 लाख से ज्यादा की जाली करेंसी जब्त, कोटा में युवक पकड़ा

Fake Currency Rajasthan: राजस्थान में नकली नोटों से जुड़े दो मामले सामने आए हैं. कोटा के बपावर में 200 रुपये के नकली नोट देकर कम कीमत का सामान खरीदने के आरोप में एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा. वहीं अजमेर पुलिस ने विक्रम जॉन नामक आरोपी से 13 लाख 6 हजार रुपये के कथित नकली नोट और नोट छापने से जुड़े उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस संभावित नेटवर्क और गिरोह की जांच में जुटी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 13, 2026, 11:33 AM|Updated: Jul 13, 2026, 11:33 AM
राजस्थान में नकली नोटों का बड़ा खेल! अजमेर में 13 लाख से ज्यादा की जाली करेंसी जब्त, कोटा में युवक पकड़ा
Image Credit: Fake Currency RajasthanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Fake Currency News: राजस्थान में नकली भारतीय मुद्रा से जुड़े दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं. कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र स्थित बपावर कस्बे में एक युवक को कथित तौर पर 200 रुपये के नकली नोट चलाते हुए लोगों ने पकड़ लिया. वहीं अजमेर में पुलिस ने बाजार में नकली नोट खपाने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है. अजमेर पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 13 लाख 6 हजार रुपये की कथित नकली भारतीय मुद्रा और नोट छापने से जुड़े उपकरण बरामद किए गए हैं. दोनों मामलों में पुलिस अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही है.


बपावर में 200 रुपये का नकली नोट चलाने का आरोप

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कोटा के सांगोद क्षेत्र के बपावर कस्बे में अटरू निवासी बताए जा रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा. आरोप है कि युवक दुकानों पर 200 रुपये का कथित नकली नोट देकर करीब 20 रुपये का सामान खरीदता था. इस तरीके से वह बाकी रकम असली नोटों के रूप में वापस लेने का प्रयास करता था.

जानकारी के अनुसार युवक ने राजेंद्र शाख्यवाल की किराना दुकान पर 200 रुपये का नोट दिया और कम कीमत का सामान खरीदा. इसके अलावा एक सब्जी विक्रेता को भी कथित नकली नोट थमाने की बात सामने आई है. नोट को लेकर संदेह होने के बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया.


पकड़े जाने के बाद 25 हजार रुपये देने की कही बात

स्थानीय लोगों के अनुसार पकड़े जाने के बाद युवक ने किराना दुकानदार राजेंद्र को 25 हजार रुपये देने की बात कही. इस घटनाक्रम के बाद लोगों का संदेह और बढ़ गया. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पकड़कर बपावर पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस अब युवक से पूछताछ कर रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसके पास कथित नकली नोट कहां से आए और क्या वह पहले भी क्षेत्र में ऐसे नोट चला चुका है. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गंभीरता से जांच कर रही है.


अजमेर में 13 लाख 6 हजार रुपये की कथित नकली करेंसी बरामद

दूसरा बड़ा मामला अजमेर में सामने आया है. पुलिस के अनुसार नकली नोटों को बाजार में चलाने की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान दरगाह थाना क्षेत्र निवासी विक्रम जॉन के रूप में बताई गई है.

पुलिस का दावा है कि आरोपी के पास से 500 रुपये के नकली नोटों के रूप में कुल 13 लाख 6 हजार रुपये की कथित जाली भारतीय मुद्रा बरामद हुई है. इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है.


नोट छापने की छोटी मशीन और उपकरण जब्त

पुलिस ने आरोपी विक्रम जॉन के पास से नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली कथित छोटी मशीन और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं. शुरुआती कार्रवाई गंज थाना पुलिस की ओर से की गई, जबकि मामले की आगे की जांच दरगाह थाना पुलिस को सौंपी गई है.

पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया. रिमांड के दौरान आरोपी से नकली भारतीय मुद्रा के स्रोत और इसके संभावित नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है.


संभावित नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस

दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नकली नोट कहां तैयार किए गए और इन्हें किन इलाकों में खपाने की योजना थी.

पुलिस आरोपी के संपर्कों और संभावित सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. जांच एजेंसियां यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि मामले में कोई संगठित गिरोह सक्रिय है या आरोपी अपने स्तर पर कथित नकली नोट तैयार कर रहा था.


बड़े गिरोह से जुड़े तारों की भी जांच

सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को निगरानी में लिया है. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस संभावित गिरोह और नेटवर्क से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है.

अंतरराष्ट्रीय या किसी बड़े आपराधिक गिरोह से संभावित कनेक्शन की आशंका के पहलू को भी जांच के दायरे में रखा गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पूर्व में चोरी सहित अन्य मामले दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है. फिलहाल कोटा के बपावर और अजमेर में सामने आए दोनों मामलों की जांच जारी है. पुलिस नकली नोटों के स्रोत, उनके इस्तेमाल और संभावित नेटवर्क से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही है. जांच पूरी होने के बाद ही इन मामलों में अन्य लोगों की भूमिका और कथित नेटवर्क की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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