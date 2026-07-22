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कोटा में बधाई के नाम पर दबंगई, बीमार नवजात को मां से छीनकर ₹11 हजार वसूलने का आरोप

Extortion Case: कोटा के सोगरिया स्थित अक्षत विला एक्सटेंशन में एक परिवार ने किन्नर समूह पर बधाई के नाम पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है. शिकायत के अनुसार, बीमार नवजात को मां की गोद से छीनकर परिवार पर ₹21 हजार देने का दबाव बनाया गया और अंततः ₹11 हजार लिए गए.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 22, 2026, 01:17 PM|Updated: Jul 22, 2026, 01:17 PM
कोटा में बधाई के नाम पर दबंगई, बीमार नवजात को मां से छीनकर ₹11 हजार वसूलने का आरोप
Image Credit: AI Generated imageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: कोटा शहर के सोगरिया स्थित अक्षत विला एक्सटेंशन से एक गंभीर मामला सामने आया है. एक परिवार ने आरोप लगाया है कि बधाई लेने पहुंचे एक किन्नर समूह ने उनके घर में जबरन प्रवेश कर बीमार नवजात को मां की गोद से उठा लिया और अधिक रकम की मांग की. पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना ने पूरे परिवार को भय और सदमे में डाल दिया. मामले को लेकर अब सामाजिक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है.


बीमार नवजात को लेकर परिवार पर बनाया गया दबाव

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परिवार के अनुसार, उनके घर 10 दिन पहले बेटे का जन्म हुआ था और बच्चा इलाज के बाद 17 जुलाई को ही अस्पताल से घर लौटा था. आरोप है कि अगले दिन सुबह कथित तौर पर 12 लोगों का एक किन्नर समूह घर पहुंचा और सीधे बेडरूम तक चला गया. परिवार का दावा है कि इस दौरान नवजात को मां की गोद से उठा लिया गया और बधाई के नाम पर ₹21 हजार की मांग की गई. परिजनों के विरोध और विनती के बावजूद कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और अंततः परिवार से ₹11 हजार लेकर ही समूह वहां से गया.


सामाजिक संगठन ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

घटना के बाद पीड़ित पिता ने उपलब्ध साक्ष्यों के साथ सर्व हिंदू समाज सोशल क्रांतिकारी महासंघ से संपर्क किया. संगठन के पदाधिकारियों ने रेलवे कॉलोनी थाने, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को शिकायत देकर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए.


महासंघ ने जताई नाराजगी

महासंघ के अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने कहा कि यदि बधाई के नाम पर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, धमकी या वसूली की जाती है तो यह स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों को साथ लेकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है. संगठन ने 2 अगस्त को प्रेस वार्ता आयोजित करने की घोषणा भी की है, जिसमें आगे की कार्रवाई और प्रस्तावित कदमों की जानकारी दी जाएगी.


जांच के बाद ही स्पष्ट होगी पूरी सच्चाई

फिलहाल यह मामला पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रशासन को दी गई शिकायत पर आधारित है. संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष और पुलिस जांच की रिपोर्ट आना अभी बाकी है. जांच के निष्कर्षों के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और आरोपों में कितनी सत्यता है. प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है ताकि तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जा सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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