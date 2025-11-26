इटावा SDM ऑफिस पर किसानों का प्रदर्शन, जेईएन को बर्खास्त करने की मांग

Kota News : कोटा में इटावा क्षेत्र के रामपुरिया माइनर में ओवरफ्लो पानी माइनर का खेतों में जाने के मामले की समस्या को लेकर गत तीन चार दिन पूर्व सीएडी के कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल ने इटावा पंचायत समिति प्रधान रिंकू मीना ओर किसानों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए इटावा थाने में मामला दर्ज कराया है.

किसानों के मुताबिक ये मामला झूठा है और जिस जेईएन ने ये मामला दर्ज कराया है, उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए.

मामले के विरोध में बुधवार को बड़ी संख्या में किसान ओर रामपुरिया माइनर उपयोगिता अध्यक्ष श्योजीलाल मीना के साथ इटावा एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर सीएडी विभाग के अधिकारियों के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की गयी , ये ही नहीं साथ ही करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन भी किया गया.

इसके बाद इटावा एसडीएम हेमंत कुमार को ज्ञापन दिया गया और बताया गया की किसानों के खेतों में पानी जा रहा था.

खेत में पानी आने की समस्या कई बार विभाग को बता चुके थे. लेकिन विभाग में अपनी नाकामी छुपाने के लिए कनिष्ठ अभियंता ने किसानों से अभद्रता की और प्रधान रिंकू मीना और किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और ये पूरी तरह झूठा है.

वहीं कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल को बर्खास्त करने के साथ ही किसान ओवरफ्लो पानी की खेतों में आने की समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं.

