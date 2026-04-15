/Kota News: बहन की शादी से ठीक पहले शिवम की मौत, चंबल नदी गेता पुल पर बुझा घर का इकलौता चिराग

Rajasthan News: इटावा, कोटा. चंबल नदी के गेता पुल पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जिसकी मौत से पूरे परिवार और गांव में मातम छा गया है.



स्टेट हाईवे-120 (बारा-लालसोट) पर स्थित चंबल नदी के गेता पुल पर यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ. कोटा खुर्द, बूंदी जिले के निवासी 21 वर्षीय शिवम मीना बाइक पर सवार होकर अपनी बड़ी बहन को लेने श्योपुर (मध्य प्रदेश) जा रहा था. इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी टक्कर हो गई.



एक परिवार का इकलौता चिराग बुझा

शिवम मीना परिवार का इकलौता बेटा था. उसके दो बहनें हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है और दूसरी बहन की शादी 19 अप्रैल को तय थी. करीब एक साल पहले ही शिवम की अपनी शादी हुई थी. परिवार में उसकी अनुपस्थिति को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा है. हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और हर तरफ मातम का माहौल बन गया.



हादसे में दो अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए. किशनपुरा (इटावा) निवासी 23 वर्षीय अक्षय मीना आईटीआई का पेपर देने टोंक जा रहा था. वहीं सवाई माधोपुर निवासी 40 वर्षीय भीम सिंह गुर्जर ने अक्षय की बाइक पर लिफ्ट ली थी. दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद इटावा उपजिला अस्पताल से कोटा रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.



इटावा थाने के उपनिरीक्षक उम्मेद सिंह यादव ने बताया कि पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक शिवम मीना का शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस दोनों बाइकों की स्पीड, टक्कर के कारण और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है.



शिवम की मौत से पूरा परिवार टूट गया है. खासकर उसकी माँ और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं. कई लोग कह रहे हैं कि शिवम परिवार की उम्मीद था और उसकी बहन की शादी से ठीक पहले यह हादसा हो जाना पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है.



यह हादसा एक बार फिर स्टेट हाईवे-120 की खतरनाक स्थिति को उजागर करता है. गेता पुल क्षेत्र में अक्सर हादसे होते रहते हैं. स्थानीय लोग लंबे समय से बेहतर सड़क सुरक्षा, स्पीड ब्रेकर और पट्टियों की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.