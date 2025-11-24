कोटा के इटावा में खाद की किल्लत, एक पखवाड़े बाद पहुंचा यूरिया तो लग गई किसानों की लंबी कतारें

c: जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े के बाद पहुंचे यूरिया खाद को पाने के लिए किसानों की इटावा मार्केटिंग सोसाइटी समिति में लंबी कतारें लग गई. वहीं किसान अपने खेतों में फसल बुवाई नहीं होने से निराश है. इस बार पहले डीएपी और अब यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है.

खाद के अभाव में फसलों की बुवाई नहीं हो रही. जहां खेती बचाने के लिए पुरुष किसान ही नहीं महिला किसान भी अपने परिजनों के साथ चूल्हा चौका छोड़ लाइनों में लगी है. अल सुबह से ही खाद पाने के लिए लंबी लबी कतारें ग्राम सेवा सहकारी समितियों ओर मार्केटिंग संस्थाओं में देखने को मिल रही है.

इटावा कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी हंसराज मीना ने बताया कि मार्केटिंग सोसाइटी और ग्राम सेवा सहकारियों सहित निजी डीलरो के यहां करीब 10 हजार से अधिक यूरिया के कट्टे पहुंचे हैं, जिनका वितरण कृषि विभाग के अधिकारियों की देखरेख में कराया जा रहा है. प्रत्येक किसान को एक आधार पर अधिकतम पांच कट्टे दिए जा रहे है. किसान अपनी आवश्यकता अनुसार ले था तथा जल्द ही और आवंटन आने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें कोटा की एक और खबर

कोटा का चेचट बना पंचायत समिति मुख्यालय, BJP कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न

Kota News: जिले के ग्रामीणों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. प्रदेश सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए चेचट तहसील को नई पंचायत समिति मुख्यालय घोषित कर दिया. घोषणा होते ही पूरे कस्बे में उत्साह का माहौल बन गया और लोगों ने जमकर जश्न मनाया.

सूचना मिलते ही चेचट कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए. लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया, एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दीं. क्षेत्र में लंबे समय से पंचायत समिति की मांग कर रहे लोगों ने कहा कि यह निर्णय उनके लिए ऐतिहासिक पल है.

नई पंचायत समिति बनने से चेचट और आसपास के गांवों के किसानों और ग्रामीणों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा. अब उन्हें विभिन्न पंचायत संबंधी कार्यों के लिए खैराबाद नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे की बचत होगी. स्थानीय स्तर पर काम होने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेज़ होंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-