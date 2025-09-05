Zee Rajasthan
Published: Sep 05, 2025, 11:08 PM IST | Updated: Sep 05, 2025, 11:08 PM IST

पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर फायरिंग, CCTV में वारदात कैद

Rajasthan Crime: राजस्थान के झालावाड़ शहर में मामा-भांजा चौराहे स्थित एक पेट्रोल पंप पर देर रात को बाइक पर आए बदमाश ने सेल्समैन से विवाद के बाद फायरिंग कर दी. सेल्समैन ने ऑफिस में घुसकर अपनी जान बचाई. शहर के पॉश इलाके के चौराहे पर हुई फायरिंग की वारदात से हड़कंप मच गया.

घटना को लेकर पेट्रोल पंप संचालक द्वारा दो नामजद सहित तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. मामा भांजा चौराहा पर स्थित पेट्रोल पंप के मैनेजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि देर रात करीब 1 के आसपास एक दंपति पेट्रोल भरवाने के लिए आया था.

सेल्समैन ने उन्हें 2 मिनट इंतजार करने को कहा, तो वह भड़क गया और उसने पहले सेल्समैन मुकेश गुर्जर के साथ मारपीट की और बाद में पिस्तौल निकाल कर दो फायर कर डाले. सेल्समेन ने ऑफिस में घुसकर जान बचाई. इस दौरान बदमाश विक्की यादव उर्फ भाया ने पेट्रोल पंप के ऑफिस के भी कांच तोड़ दिए.

इसके बाद वह युवक अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद ही दो अन्य युवकों के साथ बाइक लेकर फिर वहां पहुंचा और सेल्समेन के साथ फिर से मारपीट की और फरार हो गया. मामले में पीड़ित सेल्समैन मुकेश गुर्जर के नाम से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी कोतवाली पुलिस को दिया गया है. उधर कोतवाली पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए वारदात में शामिल दो आरोपियों विक्की यादव उर्फ भाया और अंकित काला को डिटेन कर लिया है. मामले में आरोपी विक्की की पत्नी को भी सह अभियुक्त बनाते हुए डिटेन किया गया है. पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी.

