कोटा में नए धर्मांतरण कानून की पहली बड़ी कार्रवाई! 2 मिशनरी पर गंभीर आरोप, मचा बवाल

Kota News: राजस्थान में हाल ही में लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी नए कानून के तहत पहला मामला कोटा जिले के बोरखेड़ा थाने में दर्ज किया गया है. मामला दो ईसाई मिशनरियों द्वारा कथित रूप से हिंदू समुदाय के लोगों को बहकाकर धर्म परिवर्तन कराने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़ा है. पुलिस ने इस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी चंडी वर्गीश और कोटा निवासी अरुण जॉन ने 4 से 6 नवंबर तक कोटा के बीरशेबा चर्च में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था. कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन से ‘आत्मिक सत्संग’ के नाम पर अनुमति ली गई थी. लेकिन आरोप है कि इस सत्संग के दौरान हिंदू समुदाय के कुछ लोगों को एकत्रित कर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया और बपतिस्मा पढ़ाया गया.

इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान मंच से हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणिं की गईं और प्रदेश की मौजूदा सरकार को ‘शैतान का राज’ बताकर विवादित बयान दिया गया. आरोप है कि दोनों मिशनरियों ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए उपस्थित लोगों को उकसाया और ईसाईयत को लागू करने की बात भी कही.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



बड़ा आंदोलन किया जाएगा

इस पूरे मामले का विरोध करते हुए हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने संत समाज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था. प्रतिनिधियों का आरोप था कि यदि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. ज्ञापन में कार्यक्रम की वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी पुलिस प्रशासन को सौंपे गए थे.

धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया

ज्ञापन के बाद पुलिस हरकत में आई और बोरखेड़ा थाना पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया. दोनों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, धोखे से धर्मांतरण कराने और गलत तरीके से अनुमति का दुरुपयोग करने संबंधी धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

घटना को लेकर नाराजगी बनी हुई

पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है और सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है. कार्यक्रम में मौजूद लोगों, आयोजकों और अनुमति देने वाले अधिकारियों के भी बयान लिए जा रहे हैं. वहीं, स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी बनी हुई है और वे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि तथ्यात्मक जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-