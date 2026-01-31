कोटा में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर के 5 संदिग्ध डिटेन, इंटेलिजेंस और CID कर रही पूछताछ

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के बीच भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर निवासी पांच संदिग्ध युवकों को डिटेन किया है. बीते चार दिनों में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई इस कार्रवाई से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट बढ़ा दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, पहले चरण में मकबरा थाना क्षेत्र से दो कश्मीरी युवकों को डिटेन किया गया. इसके बाद होटलों में चेकिंग अभियान के दौरान भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने तीन और संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया.

पूछताछ में युवकों ने खुद को शहर में चंदा इकट्ठा करने वाला बताया, लेकिन वे किसी भी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन या वैध दस्तावेजों से संबंधित संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाए. फिलहाल पांचों संदिग्धों से गहन पूछताछ की जा रही है.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इंटेलिजेंस, CID और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें भी जांच में जुटी हुई हैं. पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. पुलिस टीमें युवकों द्वारा दिए गए बयानों की सत्यता की जांच कर रही हैं.

