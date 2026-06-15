/कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

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kota Massive Road Accident: राजस्थान के कोटा जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा कोटा-8 लेन हाईवे पर सुल्तानपुर टोल प्लाजा के निकट हुआ. जानकारी के अनुसार इंदरगढ़ से कोटा की ओर आ रही एक कार तेज रफ्तार में थी. इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार अचानक अनियंत्रित होकर कई बार पलटी खाते हुए सड़क किनारे बने गहरे नाले में जा गिरी.
हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई तथा राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया.
पुलिस और राहत दल ने चलाया बचाव अभियान
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला. इसके बाद सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की एंबुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को तत्काल कोटा के एथोस अस्पताल पहुंचाया गया.
एंबुलेंस कंपाउंडर आलोक सुमन ने बताया कि हादसे में घायल हुए कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों की निगरानी कर रही है.
चार मृतकों की हुई पहचान
पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले चारों लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों की पहचान विजय शर्मा (42 वर्ष), कमलेश दादीच (77 वर्ष), नदेश दादीच (45 वर्ष) और बांके बिहारी (55 वर्ष) के रूप में हुई है.
हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई.
दुर्घटना के कारणों की जांच जारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार हादसे के पीछे की वास्तविक वजह का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर कर दिया है.
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