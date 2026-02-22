Zee Rajasthan
ओवरटेक करते समय बिगड़ा बैलेंस, ट्रक में जा घुसी ब्रेजा कार, हादसे में चार लोगों की मौत

Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की 8 लाइन पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार ट्रक में जा घुसी. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 22, 2026, 07:05 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 07:05 PM IST

ओवरटेक करते समय बिगड़ा बैलेंस, ट्रक में जा घुसी ब्रेजा कार, हादसे में चार लोगों की मौत

Delhi-Mumbai Expressway Accident: राजस्थान के कोटा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की 8 लाइन पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार ट्रक में जा घुसी. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, हादसा चेचट थाना क्षेत्र के पास हुआ.

यूपी नंबर की एक ब्रेजा कार मध्यप्रदेश की ओर से आ रही थी. इसी दौरान कार चालक ने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे ट्रक के पीछे जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला. फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को मोड़क अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है. फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान के प्रयास कर रही है. वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार और सिस्टम की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई. गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर शनिवार-रविवार के बीच में रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए. हादसा उस वक्त हुआ, जब पंचर होने के कारण सड़क किनारे खड़ी एक 7-सीटर गाड़ी को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी.

पुलिस के अनुसार, हरियाणा के होडल निवासी एक परिवार राजगढ़ में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था. रविवार अलसुबह करीब 2:15 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 88.8 के पास उनकी गाड़ी पंचर हो गई. चालक ने सावधानी बरतते हुए वाहन को एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ा कर दिया. इसके बाद परिजनों ने मदद के लिए एनएचएआई की हेल्पलाइन 1033 पर कई बार कॉल किया, लेकिन सहायता नहीं पहुंची.

करीब 3:30 बजे पीछे से आए एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी. परिजन सोनू ने बताया कि उन्होंने रात 2:18 बजे से 2:41 बजे के बीच पांच बार हेल्पलाइन 1033 पर फोन किया, लेकिन हर बार यह कहकर टाल दिया गया कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है, दूसरी टीम भेजी जा रही है. करीब सवा घंटे तक कोई सहायता मौके पर नहीं पहुंची. परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर क्रेन या पेट्रोलिंग टीम पहुंच जाती, तो यह हादसा टल सकता था.

हेड कांस्टेबल संजय के अनुसार, इस दुर्घटना में गीतारानी (46) पत्नी जितेश कुमार, निवासी होडल (हरियाणा) और मीना (55) पत्नी हरकेश कुमार, निवासी पूर्वी दिल्ली की मौके पर ही मौत हो गई. वाहन में सवार पांच अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने पर गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल पहुंचाया और दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

