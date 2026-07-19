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कोटा में दोस्त ही निकला कातिल, लड़की से बातचीत पर प्रिंस की हत्या का सनसनीखेज खुलासा

कोटा के रानपुर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय प्रिंस की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि लड़की से बातचीत को लेकर हुए विवाद के चलते उसके दोस्तों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर आलनिया डैम में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पांच नाबालिग शामिल हैं.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 19, 2026, 10:55 AM|Updated: Jul 19, 2026, 10:55 AM
कोटा में दोस्त ही निकला कातिल, लड़की से बातचीत पर प्रिंस की हत्या का सनसनीखेज खुलासा
Image Credit: KotaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

राजस्थान के कोटा शहर में 15 वर्षीय किशोर प्रिंस की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है. रानपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना की जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश के तहत की गई हत्या थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें पांच विधि-विरुद्ध किशोर (नाबालिग) भी शामिल हैं. पुलिस के अनुसार एक लड़की से बातचीत को लेकर मुख्य आरोपी और मृतक प्रिंस के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसने अंततः एक खौफनाक वारदात का रूप ले लिया.

8 जुलाई को दोस्तों के साथ निकला था प्रिंस

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डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि 8 जुलाई की सुबह 15 वर्षीय प्रिंस अपने छह दोस्तों के साथ घर से निकला था. देर शाम तक उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. अगले दिन यानी 9 जुलाई को आलनिया डैम से उसका शव बरामद हुआ. शव पर चोटों के निशान और नाक से खून निकलने के कारण परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू की.

तकनीकी साक्ष्यों से खुला हत्या का राज

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही मृतक के साथ आखिरी बार देखे गए युवकों से पूछताछ की गई. शुरुआत में सभी आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग-अलग बयान दिए. हालांकि पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से घटनाक्रम को जोड़ा. सख्ती से पूछताछ किए जाने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हो गया.

पहले मारपीट, फिर आलनिया डैम में दिया धक्का

पुलिस जांच में सामने आया कि लड़की से बातचीत को लेकर चल रहे विवाद के कारण आरोपियों ने प्रिंस को सबक सिखाने की योजना बनाई. इसी योजना के तहत उसे अपने साथ आलनिया डैम ले जाया गया. वहां पहुंचने के बाद आरोपियों ने पहले प्रिंस के साथ बेरहमी से मारपीट की. जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसे डैम के गहरे पानी में धक्का दे दिया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई. आरोपियों ने इस पूरी वारदात को हादसा दिखाने की कोशिश की ताकि किसी को उन पर शक न हो.

मुख्य आरोपी जेल भेजा गया, नाबालिग बाल सुधार गृह

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. वहीं मामले में शामिल पांचों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता या नए तथ्य सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने परिजनों को दिलाया न्याय

डीएसपी मनीष शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया. पुलिस का कहना है कि समय पर जुटाए गए सबूत और लगातार पूछताछ के कारण आरोपियों की साजिश बेनकाब हो सकी. इस कार्रवाई से मृतक के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं पुलिस ने युवाओं से आपसी विवादों को हिंसा में बदलने के बजाय कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील भी की है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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