हत्या या आत्महत्या... घर से 120 किमी दूर होटल में मिला छात्रा का शव, परिजन ने...

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा शहर से एक बार फिर चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 12वीं की छात्रा की लाश एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली. मृतका की पहचान 18 वर्षीय प्रीति हेड़ी के रूप में हुई है, जो बारां जिले के केलवाड़ा क्षेत्र की रहने वाली थी. इस घटना के बाद जहां पुलिस पहले इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी.

वहीं परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए पुलिस पर उदासीनता का आरोप लगाया है. घटना से पहले 10 अक्टूबर सुबह 9 बजे प्रीति हेड़ी अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली. शाम करीब 4:45 बजे कोटा के नयापुरा इलाके में स्थित RM हवेली होटल पहुंची. होटल पहुंचकर आईडी के तौर पर जनाधार कार्ड दिखाकर 112 नंबर का कमरा लिया.

इसके बाद 11 अक्टूबर दोपहर 12 बजे चेक आउट के समय तक मृतका के कमरे का दरवाजा नहीं खुला. चेक आउट का समय होने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला, इसके बाद होटल स्टाफ ने रोशनदान से देखा तो युवती फंदे से लटकी हुई थी. इसके बाद पूरे घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

मौके पर पुलिस पहुंचकर दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में रविवार को सुबह 7:30 बजे मृतक छात्रा के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस से पूरे मामले की जांच निष्पक्ष करने की मांग की है.

मृतक छात्रा प्रीति हेड़ी का शव नयापुरा खाई रोड पर RM होटल के कमरे में मिला था. छात्रा बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के ऊनि गांव की रहने वाली थी. छात्रा प्रीति के चाचा रामराज उर्फ रवि ने बताया कि उनकी भतीजी शनिवार को घर से स्कूल के लिए निकली थी वह कोटा कैसे बस में बैठकर कोटा पहुंच गई, उसके पास जो पैसे थे वह भी मिल गए फिर होटल में 400 रुपये किसने जमा करवाए.

वहीं होटल के सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं. मृतक छात्रा के चाचा ने बताया कि उसके पिता की 8 माह पूर्व दुर्घटना में मौत हो गई थी. उन्होंने प्रशासन से इस मामले में पूरी जांच करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नही होंगे हम छात्रा का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे.