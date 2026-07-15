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इंटरनेशनल फिजिक्स की दुनिया में भारत का ‘गोल्डन पंच, INDIA बना नंबर-1, PM मोदी ने दी बधाई

International Physics Olympiad 2026: इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड-2026 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सभी पांच गोल्ड मेडल जीतकर 87 देशों के बीच पहला स्थान हासिल किया. भारतीय टीम के पांच में से चार छात्र कोटा के कोचिंग संस्थान से जुड़े रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बधाई देते हुए इस उपलब्धि को देश के युवाओं की प्रतिभा और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का प्रमाण बताया.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 15, 2026, 10:33 AM|Updated: Jul 15, 2026, 10:33 AM
इंटरनेशनल फिजिक्स की दुनिया में भारत का ‘गोल्डन पंच, INDIA बना नंबर-1, PM मोदी ने दी बधाई
Image Credit: Kota Students Gold Medal:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota Students Gold Medal: एजुकेशन सिटी कोटा ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है. कोलंबिया में आयोजित इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड-2026 में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सभी पांच गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं. इस शानदार उपलब्धि के दम पर भारत ने 87 देशों के बीच ओवरऑल पहली रैंक हासिल की. खास बात यह है कि भारतीय टीम के पांच सदस्यों में से चार छात्र कोटा के कोचिंग संस्थान से जुड़े रहे हैं. छात्रों की इस ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है.


87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच भारत नंबर-1
कोलंबिया के बुकारामांगा में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में दुनिया के 87 देशों से 381 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत के सभी पांच छात्रों ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन ने देश को ओवरऑल रैंकिंग में दुनिया का नंबर-1 देश बना दिया.

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भारतीय टीम में शामिल कनिष्क जैन, रिद्धेश बेंडाले, ऋषित गर्ग और स्वरित जोशी कोटा के कोचिंग संस्थान से जुड़े रहे हैं. यानी भारत को मिले पांच गोल्ड मेडल में से चार गोल्ड मेडल पर कोटा के छात्रों की चमक देखने को मिली.


PM मोदी ने दी बधाई, युवाओं की प्रतिभा को सराहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई दी. प्रधानमंत्री ने छात्रों की सफलता को देश के युवाओं की प्रतिभा और विज्ञान एवं रिसर्च के प्रति उनकी बढ़ती रुचि का प्रमाण बताया. उन्होंने भारतीय छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के लिए गौरव का क्षण बताया.भारतीय टीम की इस सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश के युवा वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं.

Kota Students Gold Medal


चार कठिन चयन चरण पार कर टीम इंडिया में मिली जगह
इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड तक पहुंचने का सफर छात्रों के लिए आसान नहीं था. भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए छात्रों को चार कठिन चयन चरणों से गुजरना पड़ा. सबसे पहले छात्रों ने नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स यानी NSEP परीक्षा में हिस्सा लिया. इसके बाद एचबीसीएसई की चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. चयनित छात्रों ने ओरिएंटेशन-कम-सेलेक्शन कैंप में अपनी प्रतिभा दिखाई. कई कठिन परीक्षाओं और प्रशिक्षण के बाद पांच सदस्यीय भारतीय राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया. फाइनल प्रतियोगिता में भारतीय छात्रों ने अपने ज्ञान और तैयारी का शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचों गोल्ड मेडल जीत लिए.


JEE Advanced में AIR-8 कनिष्क जैन ने भी जीता गोल्ड
भारतीय टीम के सदस्य कनिष्क जैन ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने को यादगार अनुभव बताया. कनिष्क ने JEE Advanced 2026 में ऑल इंडिया रैंक-8 हासिल की है. उनका चयन अमेरिका की प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में भी हो चुका है. कनिष्क के अनुसार कोटा में मिले अकादमिक माहौल और प्रशिक्षण ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कठिन सवालों को हल करने की नियमित प्रैक्टिस और प्रतियोगी माहौल का फायदा ओलंपियाड में मिला.


ओलंपियाड में कोटा का दबदबा, अब तक 188 मेडल
इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के इतिहास में कोटा के कोचिंग संस्थान से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है. संस्थान के छात्र अब तक विभिन्न इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में 188 मेडल जीत चुके हैं. इनमें 90 गोल्ड, 75 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.

इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड-2026 में भारतीय टीम के पांच में से चार गोल्ड मेडल कोटा से जुड़े छात्रों के नाम रहने से एजुकेशन सिटी की उपलब्धियों में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है. भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल देश का गौरव बढ़ाया, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय छात्रों की विज्ञान और फिजिक्स में मजबूत प्रतिभा का भी लोहा मनवाया है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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