Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

आधे घंटे तक मौत से जूझता रहा चालक... चीख-पुकार मचाई, लेकिन ट्रैक्टर नीचे दबाए रहा – दिल दहला देने वाली घटना

कोटा जिले के सांगोद थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. कनवास-दरा रोड पर मोरुखुर्द, डोब के बालाजी के पास भूसे से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 27, 2026, 12:15 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 12:15 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में धूलभरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में ऑरेंज- येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में धूलभरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में ऑरेंज- येलो अलर्ट जारी

सीकर में गरजते बादल से ताबड़तोड़ गिरे मोटे-मोटे ओले, एकदम से बदल गया मौसम का मिजाज, अलर्ट जारी है
9 Photos
Sikar Weather Update

सीकर में गरजते बादल से ताबड़तोड़ गिरे मोटे-मोटे ओले, एकदम से बदल गया मौसम का मिजाज, अलर्ट जारी है

Photos: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का तांडव, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं गिरे ओले, पढ़ें पूरी अपडेट
8 Photos
rajasthan rain alert

Photos: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का तांडव, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं गिरे ओले, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, पश्चिमी विक्षोभ से जयपुर समेत कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, पश्चिमी विक्षोभ से जयपुर समेत कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

आधे घंटे तक मौत से जूझता रहा चालक... चीख-पुकार मचाई, लेकिन ट्रैक्टर नीचे दबाए रहा – दिल दहला देने वाली घटना

Kota News: कोटा जिले के सांगोद थाना क्षेत्र में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ. कनवास-दरा रोड पर मोरुखुर्द, डोब के बालाजी के पास भूसे से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. ट्रैक्टर चालक सुरेश भील (निवासी खानपुर) ट्रैक्टर के नीचे दब गया. करीब आधे घंटे तक वह दर्द से कराहता रहा और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाता रहा. भारी ट्रैक्टर के नीचे से निकलना या निकालना बेहद मुश्किल था.


बाइक सवार को बचाने की कोशिश में पलटा ट्रैक्टर
सुरेश भील भूसा भरकर गोयल फैक्ट्री जा रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन खोने से वह पलट गई और चालक सीधे ट्रैक्टर के नीचे दब गया. हादसे के बाद उसकी चीख-पुकार सुनकर राहगीर मदद के लिए दौड़े. पत्थरों का सहारा लेकर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली.


पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर किया रेस्क्यू
सूचना मिलते ही कनवास थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर हटवाया और काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला. उसे तुरंत कनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया. वहां से हालत गंभीर होने पर कोटा के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार, सुरेश की कमर के नीचे गंभीर चोटें आई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


कनवास थाना SHO अनूप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और समय रहते रेस्क्यू कर चालक की जान बचाई गई. हादसे में बाइक सवार को बचाने की कोशिश ने इस घटना को और भी भावुक बना दिया है. स्थानीय लोग चालक की बहादुरी और दर्द की कहानी पर चर्चा कर रहे हैं.


सुरक्षा पर उठे सवाल
यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर-ट्रॉली की सुरक्षा और ड्राइविंग सावधानी पर गंभीर सवाल खड़े करती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी वाहनों को चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें. सुरेश भील के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ पूरा इलाका दुआएं मांग रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news