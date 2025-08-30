Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बूंदी में बादल फटने जैसे थे हालात, अब तिनको को बीन रहे लोग

Bundi News : बूंदी जिले में 22 और 23 अगस्त को मूसलधार बारिश ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी. नैनवां, केशोरायपाटन, खटकड़, कापरेन और लाखेरी के गांवों के ग्रामीणों की पीड़ा उनके चेहरे पर झलक रही है. सबसे ज्यादा हालत जिले के देलूंदा , रियाणा, ख्यावदा, भाटों का खेड़ा, माली पाड़ा गांवों मेज नदी किनारे बसे हुए हैं गावों के खराब है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 30, 2025, 12:35 IST | Updated: Aug 30, 2025, 12:40 IST

Trending Photos

38 साल की उम्र में राजस्थान का CM बन रचा था इतिहास, क्या आप जानते हैं इनका नाम?
7 Photos
rajasthan quiz

38 साल की उम्र में राजस्थान का CM बन रचा था इतिहास, क्या आप जानते हैं इनका नाम?

राजस्थान की वो जगह, जो कहलाता है 'भूतों का गांव'!
7 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो जगह, जो कहलाता है 'भूतों का गांव'!

Trending Quiz : क्या आप जानते हैं 'राजस्थान का एलौरा' कहां है?
7 Photos
Trending Quiz

Trending Quiz : क्या आप जानते हैं 'राजस्थान का एलौरा' कहां है?

राजस्थान के 38 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 38 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

बूंदी में बादल फटने जैसे थे हालात, अब तिनको को बीन रहे लोग

Bundi News : बूंदी में दो दिन की बारिश ने नैनवां, केशोरायपाटन, खटकड़, कापरेन और लाखेरी के गांवों के साथ ही देलूंदा , रियाणा, ख्यावदा, भाटों का खेड़ा, माली पाड़ा गांवों मेज नदी किनारे बसे लोगों की जिंदगी उजाड़ दी है. हालांकि पानी से इन गांव की दूरी 2 से 3 किलोमीटर थी, लेकिन में नदी में उफान आने के चलते इन गांवों के अंदर पानी आ गया था. बाढ़ के बाद आए नुकसान के वो संकेत आज भी गांवों में दिखाई देते हैं. कीचड़ और दलदल के बीच, लोग अपने सामान को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका मन गहरे सदमे में है.

पंचायत भवन से लेकर अस्पतालों तक बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया. यह एक ऐसी आपदा थी, जिसने ग्रामीणों को अचानक अपने जीवन को सुरक्षित करने की दौड़ में धकेल दिया.23 अगस्त की सुबह मेज नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया था और इसने गांव में अफरा-तफरी मचा दी.

लोग अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे रहे, इसी दौड़ में अपना जरूरी सामान भी वे नहीं बचा सके. घरों से पानी धीरे-धीरे अंदर घुस रहा था, जिससे अनाज और अन्य कीमती सामान भीग गए. कई सालों बाद बाढ़ की इस विभीषिका का सामना करने को विवश हुए ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई.

कई मकान धराशायी हो गए, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में बिना किसी तैयारी के आए बाढ़ ने बहुत से घरों की नींव तक को धंसाया. एक बुजुर्ग महिला के आंसू उनके दर्द को बयां करते हैं, जिसमें वह बताती हैं कि उनकी संचित संपत्ति बाढ़ के साथ बह गई. भविष्य के सपने और घर का आधार, सब एक पल में उड़न छू हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों ने अपने बच्चों और जानवरों को बचाने की हर संभव कोशिश की. बच्चों को ऊंचाई पर बैठाकर सुरक्षित रखने की जद्दोजहद में, अनेक जानवर पानी में बह गए. पानी ने उनकी ज़िंदगी के सभी सपनों को चुरा लियाऔर अब केवल धारणाओं और दुःख भरे शब्दों के साथ सामूहिक संघर्ष बचा है. शिक्षा का साधन, परिवार के दस्तावेज, सभी कुछ इस बाढ़ के कहर में बर्बाद हो गए. यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक परिवार के अस्तित्व पर खतरा बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news