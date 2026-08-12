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कोटा में आधी रात भारी वाहन ने मचाई तबाही, तोड़ दिए खंबे और ट्रांसफार्मर, सैकड़ों घरों की बिजली गुल

Kota News: कोटा के साकेत आवास में मंगलवार रात करीब 2:30 बजे अज्ञात भारी वाहन ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी. हादसे में ट्रांसफार्मर और दो खंभे टूट गए, जिससे सैकड़ों घरों की बिजली गुल हो गई. चालक वाहन लेकर फरार हो गया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 12, 2026, 12:09 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 12:09 PM IST
कोटा में आधी रात भारी वाहन ने मचाई तबाही, तोड़ दिए खंबे और ट्रांसफार्मर, सैकड़ों घरों की बिजली गुल
Image Credit: हादसे में ट्रांसफार्मर और दो खंभे टूट गए.

Kota News: कोटा शहर की कॉलोनियों की संकरी गलियों में भारी वाहनों की आवाजाही अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है. मंगलवार रात करीब 2:30 बजे साकेत आवास क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर के पास एक अज्ञात भारी वाहन ने बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि खंभा पूरी तरह टूट गया और इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई. हादसे के बाद सरकारी और निजी संपत्ति को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

टक्कर के बाद चालक वाहन लेकर फरार

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जानकारी के मुताबिक भारी वाहन साकेत आवास की संकरी गली से गुजर रहा था. इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह सीधे बिजली के खंभे से जा भिड़ा. हादसे के तुरंत बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. टक्कर के कारण बिजली के तार टूटकर नीचे लटक गए और उनमें तेज स्पार्किंग होने लगी. इससे आसपास करंट फैलने का खतरा पैदा हो गया था. इसी दौरान पास लगा ट्रांसफार्मर भी जल गया और बिजली के दो खंभे टूटकर गिर गए.

पुलिस और केईडीएल की टीम मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची. पुलिस ने केईडीएल की टीम को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए. उस समय बड़ी संख्या में लोग बिजली बंद होने के कारण अपने घरों से बाहर निकले, तब उन्हें हादसे के बारे में पता चला. सुरक्षा को देखते हुए बिजली सप्लाई पहले ही बंद कर दी गई थी.

सैकड़ों घरों में रातभर नहीं आई बिजली

हादसे का असर साकेत आवास के साथ सृष्टि नगर विस्तार तक दिखाई दिया. दोनों क्षेत्रों के सैकड़ों घरों में रातभर बिजली नहीं रही. गर्मी और अंधेरे के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. केईडीएल की टीम ने सबसे पहले नीचे लटक रहे बिजली के तारों को हटाया और करंट फैलने का खतरा खत्म किया. इसके बाद प्रभावित क्षेत्र की सप्लाई बंद रखी गई. लोगों को राहत देने के लिए लाइनों को दूसरे फीडर से जोड़कर धीरे-धीरे बिजली बहाल की गई. हालांकि कुछ घरों में अभी भी बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है.

ट्रांसफार्मर और खंभों को बदलने का काम जारी

केईडीएल के सहायक अभियंता सुरजीत ठाकुर ने बताया कि रात में चालू बिजली लाइन के दौरान यह हादसा हुआ. राहत की बात रही कि करंट फैलने जैसी बड़ी घटना नहीं हुई. ट्रांसफार्मर जलने से बिजली विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. जले हुए ट्रांसफार्मर को हटाकर नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है. वहीं टूटे दोनों खंभों की जगह नए खंभे लगाए जा रहे हैं और नई केबल बिछाने का काम भी चल रहा है. विभाग के अनुसार बिजली व्यवस्था जल्द सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है.

मकान और दुकान को भी नुकसान

हादसे में भेरूलाल लोधा के मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है. वाहन की टक्कर से उनकी दुकान का शटर टूट गया, जबकि घर के बाहर लगा टीनशेड भी क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि वाहन सीधे मकान से टकराने से बच गया. भेरूलाल लोधा ने कहा कि वह नुकसान को लेकर पुलिस में शिकायत देंगे.

भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक की मांग

स्थानीय लोगों ने हादसे को लेकर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि साकेत आवास जैसी कॉलोनियों की छोटी गलियों में भारी वाहन रोजाना बिना रोकटोक गुजरते हैं. गलियों में न तो पर्याप्त स्पीड ब्रेकर हैं और न ही वाहनों की निगरानी की व्यवस्था. लोगों का आरोप है कि इसी लापरवाही के चलते आए दिन हादसे होते हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कॉलोनी की संकरी गलियों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जाएं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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