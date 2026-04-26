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मीठी-मीठी बातें कर झूठे प्यार में फंसाया, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वसूले लाखों रुपये, 2 महिलाएं समेत 6 गिरफ्तार

Kota Honeytrap News: उद्योग नगर थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवकों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो महिलाओं समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 26, 2026, 10:35 AM|Updated: Apr 26, 2026, 10:35 AM
मीठी-मीठी बातें कर झूठे प्यार में फंसाया, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वसूले लाखों रुपये, 2 महिलाएं समेत 6 गिरफ्तार
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Rajasthan Crime: उद्योग नगर थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवकों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले एक बड़े गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दो महिलाओं सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार और 49,500 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.

घटना की पूरी कहानी...!
पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 23 अप्रैल को एक युवक ने उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. युवक ने बताया कि 14 अप्रैल को एक अज्ञात महिला ने फोन पर संपर्क किया और उसे कंसुआ रोड स्थित एक मकान पर बुलाया. जब युवक उस स्थान पर पहुंचा तो वहां पहले से दो महिलाएं मौजूद थीं. दोनों महिलाओं ने युवक को फुसलाकर आपत्तिजनक स्थिति में ला दिया.

इसी दौरान गिरोह के अन्य सदस्य अचानक मौके पर पहुंच गए और युवक की आपत्तिजनक वीडियो बना ली. इसके बाद आरोपियों ने युवक को वीडियो वायरल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग शुरू कर दी. युवक ने शुरुआत में कुछ पैसे दिए, लेकिन जब मांग बढ़ती गई तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी.

पुलिस की कार्रवाई
शिकायत मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की. तकनीकी सहायता और गुप्त सूत्रों की मदद से पुलिस ने पूरे गिरोह तक पहुंच बनाई. छापेमारी कर दो महिलाओं समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मारुति स्विफ्ट कार और 49,500 रुपये नकद राशि भी जब्त की है. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से हनीट्रैप का खेल खेल रहा था. फोन पर युवकों को फंसाने के बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनसे लाखों रुपये वसूलने का उनका तरीका था.

गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी
पुलिस के अनुसार, गिरोह की दो महिलाएं युवकों को फोन पर लुभाती थीं और उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाती थीं. वहां पहले से तैयार आपत्तिजनक माहौल बनाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी. इसके बाद वीडियो वायरल करने और पुलिस में झूठा केस दर्ज कराने की धमकी देकर पीड़ितों से भारी रकम वसूली जाती थी. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह केवल एक युवक तक सीमित नहीं था, बल्कि कई अन्य युवकों को भी इसी तरीके से ब्लैकमेल किया गया होगा. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और पिछले मामलों का भी खुलासा हो सके.

पुलिस की अपील
एसपी तेजस्वनी गौतम ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इस गिरोह द्वारा ब्लैकमेल किया गया हो तो वह बिना डरे थाने में संपर्क करे. पुलिस ऐसे सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगी और पीड़ित की पहचान गुप्त रखी जाएगी.यह कार्रवाई हनीट्रैप और साइबर ब्लैकमेलिंग के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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