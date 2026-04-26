/मीठी-मीठी बातें कर झूठे प्यार में फंसाया, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वसूले लाखों रुपये, 2 महिलाएं समेत 6 गिरफ्तार

Kota Honeytrap News: उद्योग नगर थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवकों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो महिलाओं समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
Rajasthan Crime: उद्योग नगर थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवकों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले एक बड़े गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दो महिलाओं सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार और 49,500 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.
घटना की पूरी कहानी...!
पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 23 अप्रैल को एक युवक ने उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. युवक ने बताया कि 14 अप्रैल को एक अज्ञात महिला ने फोन पर संपर्क किया और उसे कंसुआ रोड स्थित एक मकान पर बुलाया. जब युवक उस स्थान पर पहुंचा तो वहां पहले से दो महिलाएं मौजूद थीं. दोनों महिलाओं ने युवक को फुसलाकर आपत्तिजनक स्थिति में ला दिया.
इसी दौरान गिरोह के अन्य सदस्य अचानक मौके पर पहुंच गए और युवक की आपत्तिजनक वीडियो बना ली. इसके बाद आरोपियों ने युवक को वीडियो वायरल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग शुरू कर दी. युवक ने शुरुआत में कुछ पैसे दिए, लेकिन जब मांग बढ़ती गई तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी.
पुलिस की कार्रवाई
शिकायत मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की. तकनीकी सहायता और गुप्त सूत्रों की मदद से पुलिस ने पूरे गिरोह तक पहुंच बनाई. छापेमारी कर दो महिलाओं समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मारुति स्विफ्ट कार और 49,500 रुपये नकद राशि भी जब्त की है. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह लंबे समय से हनीट्रैप का खेल खेल रहा था. फोन पर युवकों को फंसाने के बाद आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनसे लाखों रुपये वसूलने का उनका तरीका था.
गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी
पुलिस के अनुसार, गिरोह की दो महिलाएं युवकों को फोन पर लुभाती थीं और उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाती थीं. वहां पहले से तैयार आपत्तिजनक माहौल बनाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाती थी. इसके बाद वीडियो वायरल करने और पुलिस में झूठा केस दर्ज कराने की धमकी देकर पीड़ितों से भारी रकम वसूली जाती थी. पुलिस का मानना है कि यह गिरोह केवल एक युवक तक सीमित नहीं था, बल्कि कई अन्य युवकों को भी इसी तरीके से ब्लैकमेल किया गया होगा. गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और पिछले मामलों का भी खुलासा हो सके.
पुलिस की अपील
एसपी तेजस्वनी गौतम ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इस गिरोह द्वारा ब्लैकमेल किया गया हो तो वह बिना डरे थाने में संपर्क करे. पुलिस ऐसे सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगी और पीड़ित की पहचान गुप्त रखी जाएगी.यह कार्रवाई हनीट्रैप और साइबर ब्लैकमेलिंग के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!