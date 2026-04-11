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कोटा में Love Marriage पर चली ताबड़तोड़ तलवारें, लाठी-डंडों से ऐसा हमला कि फटे सिर और लगे टांके

Rajasthan Crime: कोटा के आरके पुरम थाना क्षेत्र के आवली रोजड़ी गणपति विहार में प्रेम विवाह को लेकर भयानक तलवारबाजी हुई. 24 मार्च 2026 को विशाल और तनिषा ने कोर्ट मैरिज की थी.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 11, 2026, 11:55 AM IST | Updated:Apr 11, 2026, 11:55 AM IST

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कोटा में Love Marriage पर चली ताबड़तोड़ तलवारें, लाठी-डंडों से ऐसा हमला कि फटे सिर और लगे टांके

Kota Crime News: राजस्थान के कोटा शहर में प्रेम विवाह को लेकर परिवारों के बीच घोर हिंसा भड़क गई. आरके पुरम थाना क्षेत्र के आवली रोजड़ी गणपति विहार में 8 अप्रैल को एक परिवार ने दूसरे परिवार पर लाठी, सरिये और तलवारों से हमला कर दिया. इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

24 मार्च 2026 को विशाल और तनिषा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी. दोनों बालिग होने के कारण उन्होंने प्रेम विवाह किया. तनिषा ने थाने में अपने परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तनिषा के परिवार को विशाल वाले परिवार से झगड़ा न करने की पाबंदी लगा दी थी. लेकिन तनिषा के परिजन इस फैसले से नाराज थे.

हमले का भयानक रूप
8 अप्रैल को तनिषा के पिता धीरज, मां भानु प्रताप, भाई रुद्रप्रताप, दीपक और मित्र राहुल ने विशाल के घर पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर लाठियां, सरिये और तलवारों से हमला किया. विशाल की मां पूजा पर रुद्रप्रताप ने तलवार से बार-बार वार किए. पूजा के सिर में 11 टांके लगे हैं, पीठ पर कई जगह गहरी चोटें आई हैं और उल्टे हाथ में तीन वायर डाले गए हैं. विशाल के पिता विक्की के सिर में भी 5 टांके लगे हैं. दोनों पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ दिया.

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घायल परिवार जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने पहले उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी. 9 अप्रैल को सुबह घायलों के बयान दर्ज कराए गए. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है. हमले के बाद तनिषा के परिजन इंस्टाग्राम पर भी विशाल वाले परिवार को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं. इस वीडियो फुटेज के वायरल होने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है.

आरके पुरम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. सभी घायलों का इलाज एमबीएस अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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