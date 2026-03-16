10 घंटे के भ्रूण को झाड़ियों में नोंच रहे थे कुत्ते और सूअर, नवजात को देख न्यू मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप

कोटा शहर के शहर के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. पार्किंग जोन के पास झाड़ियों में एक लावारिस पूर्ण विकसित बालिका भ्रूण मिला, जिसे आवारा कुत्तों और सूअरों ने नोच-खसोट कर इधर-उधर घसीटा हुआ था. मौके पर मौजूद लोगों ने जानवरों को भगाकर भ्रूण को बचाया और तुरंत पुलिस को सूचित किया.
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Kota News: कोटा शहर में सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे अस्पताल परिसर के पार्किंग जोन के निकट झाड़ियों में एक भ्रूण पड़ा मिला. मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि कुछ आवारा कुत्ते और सूअर इस भ्रूण को इधर-उधर घसीट रहे थे और नोच रहे थे. यह दृश्य देखकर लोगों में खलबली मच गई. तुरंत कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए जानवरों को भगाया और भ्रूण को उनके चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. यह घटना अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर होने के कारण और भी गंभीर मानी जा रही है, जहां मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए.
पुलिस और अस्पताल की कार्रवाई
सूचना मिलते ही महावीर नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कांस्टेबल सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने सबसे पहले भ्रूण को अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर से जांच करवाया. प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि यह एक पूर्ण विकसित बालिका का भ्रूण था. अनुमान है कि यह भ्रूण मात्र 8 से 10 घंटे पहले का है, यानी काफी ताजा. डॉक्टरों ने पाया कि भ्रूण के गर्दन और पैरों पर जानवरों द्वारा नोचने के स्पष्ट निशान मौजूद थे, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जानवरों ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया था.
पुलिस ने भ्रूण को सुरक्षित रूप से अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आसपास के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और क्लीनिकों के डिलीवरी रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है. साथ ही अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रूण यहां कैसे पहुंचा. पुलिस का मानना है कि यह मामला संभवतः किसी अवैध गर्भपात, लिंग जांच या अनचाहे बच्चे को त्यागने से जुड़ा हो सकता है. जांच में परिजनों या संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
समाज में बढ़ती चिंता और सवाल
यह घटना समाज में कई गंभीर सवाल खड़े करती है. अस्पताल परिसर में ही ऐसा होना यह दर्शाता है कि आवारा जानवरों की समस्या कितनी गंभीर है. अस्पताल जैसे जगह पर जहां हजारों मरीज आते-जाते हैं, वहां सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही, यह घटना भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और अवैध गर्भपात जैसी कुप्रथाओं की ओर इशारा करती है. कई बार परिवार अनचाहे बच्चे, खासकर लड़की होने पर, ऐसे कदम उठाते हैं जो कानूनन अपराध हैं.प्रशासन को अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल दोषियों को पकड़ना चाहिए, बल्कि अस्पताल परिसर में आवारा जानवरों पर रोक लगाने, सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है. समाज को भी आगे आकर ऐसी घटनाओं को रोकने में सहयोग करना होगा.
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