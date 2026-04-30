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कैथून में मकान की छत ढही, बिजली कटौती बनी वरदान, कुछ ही मिनटों के फासले से बची 3 जिंदगियां

Kota House Roof Collapse: कोटा में बुधवार रात जिले में हुई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इसी बीच कैथून क्षेत्र में एक मकान की छत ढह गई. हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई. 

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 30, 2026, 03:24 PM|Updated: Apr 30, 2026, 03:24 PM
कैथून में मकान की छत ढही, बिजली कटौती बनी वरदान, कुछ ही मिनटों के फासले से बची 3 जिंदगियां
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Kota House Roof Collapse: राजस्थान के कोटा जिले में मौसम के बदलते मिजाज ने कहीं राहत तो कहीं आफत के मंजर पैदा कर दिए हैं. बुधवार रात जिले में हुई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इसी बीच कैथून क्षेत्र के टोडी मोहल्ले में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जहां एक मकान की छत अचानक भर भराकर गिर गई.

गनीमत रही कि हादसे के वक्त परिवार घर के बाहर था, जिससे एक बड़ा जानहानि होने से बच गया. ​मकान मालिक पंकज ने बताया कि रात करीब 10 बजे मौसम खराब होने के कारण क्षेत्र की बिजली गुल हो गई थी. गर्मी और उमस के चलते वे अपनी पत्नी कृष्णा और दो महीने के मासूम बच्चे के साथ घर से बाहर निकलकर गली में आ गए थे.

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बाहर निकलने के महज कुछ ही मिनटों बाद मकान की छत तेज धमाके के साथ नीचे आ गिरी. पंकज के अनुसार, अगर वे घर के अंदर होते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी. छत गिरने से घर के अंदर रखा घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है और पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गया है. पंकज ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है.

​शहर में भी बिगड़े हालात

बुधवार रात आई आंधी से शहर के कई इलाकों में शादी समारोहों के टेंट उखड़ गए और पेड़ों के गिरने से विद्युत आपूर्ति घंटों ठप रही. हालांकि, गुरुवार सुबह फिर से तेज धूप खिली और तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने आज भी जिले में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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