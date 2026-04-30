/कैथून में मकान की छत ढही, बिजली कटौती बनी वरदान, कुछ ही मिनटों के फासले से बची 3 जिंदगियां

Kota House Roof Collapse: कोटा में बुधवार रात जिले में हुई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इसी बीच कैथून क्षेत्र में एक मकान की छत ढह गई. हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई.
Kota House Roof Collapse: राजस्थान के कोटा जिले में मौसम के बदलते मिजाज ने कहीं राहत तो कहीं आफत के मंजर पैदा कर दिए हैं. बुधवार रात जिले में हुई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. इसी बीच कैथून क्षेत्र के टोडी मोहल्ले में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जहां एक मकान की छत अचानक भर भराकर गिर गई.
गनीमत रही कि हादसे के वक्त परिवार घर के बाहर था, जिससे एक बड़ा जानहानि होने से बच गया. मकान मालिक पंकज ने बताया कि रात करीब 10 बजे मौसम खराब होने के कारण क्षेत्र की बिजली गुल हो गई थी. गर्मी और उमस के चलते वे अपनी पत्नी कृष्णा और दो महीने के मासूम बच्चे के साथ घर से बाहर निकलकर गली में आ गए थे.
बाहर निकलने के महज कुछ ही मिनटों बाद मकान की छत तेज धमाके के साथ नीचे आ गिरी. पंकज के अनुसार, अगर वे घर के अंदर होते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी. छत गिरने से घर के अंदर रखा घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है और पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गया है. पंकज ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है.
शहर में भी बिगड़े हालात
बुधवार रात आई आंधी से शहर के कई इलाकों में शादी समारोहों के टेंट उखड़ गए और पेड़ों के गिरने से विद्युत आपूर्ति घंटों ठप रही. हालांकि, गुरुवार सुबह फिर से तेज धूप खिली और तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने आज भी जिले में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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