/कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

राज्य चुनें
Kota News: राजस्थान के कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. जिले में चलाए जा रहे "ऑपरेशन रूट क्लियरेंस" के तहत कार्रवाई करते हुए कनवास थाना पुलिस ने 25 जून 2026 को करीब 1 करोड़ रुपये कीमत की पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है.
पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान एक TATA 4832 ट्रक (रजिस्ट्रेशन नंबर GJ 38 T 7800) को रोककर तलाशी ली गई. इस दौरान ट्रक से "ब्लैक क्लासिक व्हिस्की" (Black Classic Whisky) की 294 पेटियां बरामद हुईं. मामले में पुलिस ने गुजरात के पोरबंदर निवासी दो आरोपियों- रामा भीखाभाई और मेघजी मेर भाई को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है.
भूसे के नीचे छिपाई थी शराब
तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शातिराना तरीका अपनाया था. शराब की पेटियों को ट्रक में रखे भूसे के कट्टों के नीचे बड़ी ही चालाकी से छिपाया गया था. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि यह अवैध खेप मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही थी.
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट और संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से शराब के नेटवर्क और मुख्य सरगना के बारे में गहनता से जांच कर रही है. इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!