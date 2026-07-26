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कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Kota News: कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपये की पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 294 पेटियां जब्त की हैं. शराब भूसे के कट्टों के नीचे छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 26, 2026, 01:21 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 01:21 PM IST
कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. जिले में चलाए जा रहे "ऑपरेशन रूट क्लियरेंस" के तहत कार्रवाई करते हुए कनवास थाना पुलिस ने 25 जून 2026 को करीब 1 करोड़ रुपये कीमत की पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है.

​पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान एक TATA 4832 ट्रक (रजिस्ट्रेशन नंबर GJ 38 T 7800) को रोककर तलाशी ली गई. इस दौरान ट्रक से "ब्लैक क्लासिक व्हिस्की" (Black Classic Whisky) की 294 पेटियां बरामद हुईं. मामले में पुलिस ने गुजरात के पोरबंदर निवासी दो आरोपियों- रामा भीखाभाई और मेघजी मेर भाई को मौके से गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है.

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​भूसे के नीचे छिपाई थी शराब

तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शातिराना तरीका अपनाया था. शराब की पेटियों को ट्रक में रखे भूसे के कट्टों के नीचे बड़ी ही चालाकी से छिपाया गया था. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि यह अवैध खेप मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही थी.

​पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट और संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से शराब के नेटवर्क और मुख्य सरगना के बारे में गहनता से जांच कर रही है. इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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