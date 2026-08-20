/तिरंगे का अपमान करने वाले CCTV में कैद, गुमानपुरा पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा

Rajasthan News: कोटा राजस्थान के कोटा शहर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के कथित अपमान का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद गुमानपुरा थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार मामला शहर के सेंट्रल स्क्वॉयर मॉल से जुड़ा है. घटना के संबंध में सामने आए वीडियो और CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान की और उन्हें पकड़ लिया.



गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बोरखेड़ा निवासी निशांत सिंह नरुका और आकाशवाणी कॉलोनी निवासी शुभम चावला के रूप में हुई है. पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटाने में लगी है.

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15 अगस्त की रात सामने आया मामला

पुलिस के अनुसार घटना 15 अगस्त की रात की है. उस समय दोनों आरोपी सेंट्रल स्क्वॉयर मॉल में मौजूद थे. इसी दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना सामने आई. मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच शुरू की गई.



मॉल में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को पुलिस ने जांच का अहम आधार बनाया. फुटेज में आरोपियों की गतिविधियां सामने आने के बाद उनकी पहचान की गई. इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया.



CCTV फुटेज से मिली अहम जानकारी

इस मामले की जांच में CCTV फुटेज पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ. पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के साथ ही घटना से जुड़े दूसरे तथ्यों को भी खंगालना शुरू किया.

जांच टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के पीछे क्या वजह थी और इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका रही है या नहीं. इसके लिए पुलिस उपलब्ध वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.



दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी

गुमानपुरा थाना पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपी निशांत सिंह नरुका मर्चेंट नेवी में कार्यरत है. वहीं शुभम चावला आकाशवाणी कॉलोनी क्षेत्र का रहने वाला है.



पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे आरोपियों की क्या मंशा थी. साथ ही घटना से पहले और बाद में दोनों की गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.



पुलिस ने गंभीरता से लिया मामला

राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है. ऐसे में उसके कथित अपमान से जुड़े मामलों को पुलिस गंभीरता से लेती है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोटा में सामने आए इस मामले के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की.



पुलिस अब मामले में उपलब्ध सभी सबूतों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



घटना को लेकर लोगों में चर्चा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामने आए इस मामले के बाद शहर में भी इसकी चर्चा है. सोशल मीडिया पर भी घटना से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. पुलिस ने लोगों से राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान बनाए रखने की अपील की है.



फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की जांच जारी है. पुलिस CCTV फुटेज समेत अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

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