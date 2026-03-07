ईरान-इजराइल तनाव का असर, दुबई में फंसा कोटा का परिवार, परिजन चिंतित

Dubai stranded Indians: मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और ईरान पर हमलों के बाद दुबई सहित कई शहरों की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. फ्लाइट्स लगातार रद्द होने से पर्यटन पर गए कई भारतीय फंस गए हैं.
Iran Israel Tensions: मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्षेत्रीय उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं. कई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा रही हैं. इसी वजह से पर्यटन के लिए दुबई गए कोटा के कई लोग वहां फंस गए हैं. फ्लाइट कैंसिल होने से वापसी मुश्किल हो गई है, जिससे कोटा में उनके परिजनों में गहरी चिंता है.
कोटा का परिवार दुबई में फंसा
कोटा के बसंत विहार निवासी कपड़ा व्यापारी राजेश पतिरा अपने भाई बारां के ऑटोमोबाइल व्यापारी चित्रक पतिरा के साथ परिवार सहित 24 फरवरी को दुबई घूमने गए थे. उनकी वापसी की फ्लाइट 1 मार्च को निर्धारित थी. लेकिन ईरान पर हुए हमलों के बाद बने युद्ध जैसे हालात के कारण उनकी फ्लाइट अचानक रद्द हो गई. चित्रक पतिरा का परिवार किसी तरह अहमदाबाद पहुंच गया, लेकिन राजेश पतिरा अपनी पत्नी रीना, बेटे हर्षित, बहू साक्षी और पोते के साथ अबू धाबी के एक होटल में फंसे हुए हैं.
फाइनेंशियल संकट और दवाओं की कमी
राजेश पतिरा ने बताया कि सामान्य टिकट का किराया 22 से 35 हजार रुपये होता है, लेकिन अब केवल बिजनेस क्लास सीटें उपलब्ध हैं, जिनका किराया 1.5 से 2 लाख रुपये तक पहुंच गया है. पहले से बुक टिकट अंतिम समय पर कैंसिल हो जाती हैं या उड़ान रद्द होने की आशंका बनी रहती है. होटल में रुकने के पैसे भी खत्म हो चुके हैं. इसके अलावा परिवार के सदस्यों को जरूरी दवाओं की भी कमी हो रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ गई है.
परिजनों ने लगाई मदद की गुहार
परिजनों ने वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या सार्वजनिक की और सरकार से तत्काल मदद की अपील की है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी पूरी स्थिति से अवगत कराया है. परिवार का कहना है कि फंसे हुए लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लगातार फ्लाइट कैंसिल होने से वापसी नहीं हो पा रही है. उन्होंने प्रशासन से विशेष उड़ान या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है.
कोटा में अन्य लोग भी प्रभावित
जवाहर नगर निवासी हितेश कुमार जैन ने बताया कि कोटा के कई अन्य परिवार भी दुबई में फंसे हुए हैं. सभी लोग सुरक्षित हैं और वीडियो कॉल से संपर्क में हैं, लेकिन अनिश्चित हालात और उड़ानों के रद्द होने से परेशानी बढ़ती जा रही है. परिवारों की उम्मीद है कि जल्द हालात सामान्य होंगे और सभी लोग सुरक्षित अपने घर लौट पाएंगे.
