अबू धाबी में फंसी कनाडा से आ रही कोटा की बेटी तान्या शर्मा, एयरपोर्ट पर हुआ धमाका!

Kota News: राजस्थान के कोटा की बेटी तान्या शर्मा कनाडा में रहती है. वह कनाडा से अबू धाबी होते हुए भारत लौट रही थी, लेकिन अचानक शनिवार को युद्ध शुरू होने के बाद वह अबू धाबी में फंस गई. काफी घंटे तक वह एयरपोर्ट पर रही. उन्हें होटल में शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन अभी तक उन्हें होटल नहीं मिला है. इसकी सूचना तान्या ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद वह भी सहम गए हैं.

तान्या के पिता राजीव शर्मा फिलहाल मुंबई में हैं. वे कोटा के भीमगंजमंडी इलाके के इंदौरी चौराहा के पास रहते हैं. उनका कहना है कि बेटी तान्या शर्मा अबू धाबी में फंसी हुई है. वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं. तान्या ने कनाडा में ही पढ़ाई की है और वहीं जॉब करती है. वह वहां से भारत आ रही थी.

एयरपोर्ट करवाया गया खाली

कनाडा के टोरंटो से यूएई की कैपिटल अबू धाबी तक एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट के जरिए आई थी. वह अबू धाबी एयरपोर्ट पर 12:50 बजे पर उतरी थी. इसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट 2:25 बजे पर मुंबई के लिए थी, जिसे अक्सा एयरलाइंस के जरिए मुंबई आना था. तान्या चेक इन करने वाली थी. उसके पहले ही एक भारी विस्फोट की आवाज आई. आर्मी कुछ ही मिनट में वहां पर पहुंच गई. पूरे एयरपोर्ट को खाली कराया गया. उन्हें होटल में शिफ्ट किया जा रहा है.

पिता ने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग

राजीव शर्मा के मुताबिक, तान्या का कहना है कि उनके फोन बैटरी काफी कम है. ऐसे में वह फोन रिसीव भी नहीं कर पा रही हैं और किसी को फोन भी नहीं कर पा रही है. उनका कहना है कि रात के 9:20 बजे तक उन्हें होटल नहीं मिला था. होटल उपलब्ध होने के बाद वहां पर चेक इन करेगी. उसके बाद ही बातचीत हो पाएगी. पिता राजीव शर्मा की मांग है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनकी बेटी के संबंध में बातचीत करें. उन्हें यूएई गवर्नमेंट से बात कर भारत लाया जाए.

कोटा की रहने वाली नंदनी जैन

वहीं, कोटा की नंदनी जैन भी दुबई में है. नंदनी के पिता अकलंक जैन ने बताया कि नंदनी बीटेक करने इस साल गई हैं. उनसे बातचीत हो रही है. बेटी को कहा है कि 10-15 दिन का राशन-पानी, पैसे और मेडिसिन अपने पास रखे. सभी लोग एक साथ हैं, जैसे ही एयरपोर्ट चालू होंगे, बेटी को कोटा बुला लेंगे.

थोड़ी-थोड़ी देर में धमाके

दुबई में फंसे कोटा के स्टूडेंट सिद्धार्थ जैन ने बताया कि वे दुबई के एकेडमी एजुकेशनल जोन में हैं और एक हॉस्टल में ठहरे हुए हैं. उनके हॉस्टल के पास ही मिसाइल से हमला हुआ है. सिद्धार्थ ने दुबई से दोस्त के साथ फोटो और वीडियो भेजा. उसने बताया कि जहां हम ठहरे हुए हैं, वहां थोड़ी-थोड़ी देर में धमाके हो रहे हैं.

Report-Rahul Joshi

