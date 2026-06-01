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JEE एडवांस्ड का रिजल्ट जारी, ऑल इंडिया टॉप 10 में फिर गूंजा कोटा का नाम, कोटा के शुभम ने किया टॉप

JEE Advanced Topper 2026: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) एडवांस्ड 2026 में भी राजस्थान ने देशभर में अपना दबदबा कायम रखा है. कोटा के छात्र शुभम ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर देशभर में टॉप किया है, जबकि कोटा के ही कबीर ने दूसरी रैंक प्राप्त की है.

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Jun 01, 2026, 09:43 AM|Updated: Jun 01, 2026, 09:43 AM
JEE एडवांस्ड का रिजल्ट जारी, ऑल इंडिया टॉप 10 में फिर गूंजा कोटा का नाम, कोटा के शुभम ने किया टॉप
Image Credit: JEE Advanced Topper 2026

JEE Advanced Topper 2026: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस बार भी राजस्थान ने देशभर में अपना दबदबा कायम रखा है. कोटा के छात्र शुभम ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर देशभर में टॉप किया है, जबकि कोटा के ही कबीर ने दूसरी रैंक प्राप्त की है. वहीं सीकर के छात्र जतिन कुमार चाहर ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल कर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है.

JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजों के साथ ही कोटा और सीकर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि लगातार तीसरे साल कोटा से ऑल इंडिया टॉपर निकला है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की द्वारा आयोजित इस परीक्षा का परिणाम निर्धारित समय से पहले रविवार देर रात करीब 2:30 बजे जारी किया गया. शेड्यूल के अनुसार रिजल्ट सोमवार 1 जून सुबह 10 बजे जारी होना था.

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इस साल लगभग 55 हजार अभ्यर्थियों को देश के 23 IIT में बीटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक और ड्यूल डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई घोषित किया गया है. ऑल इंडिया प्रथम रैंक हासिल करने वाले शुभम को 360 में से 330 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कबीर ने 329 अंक हासिल किए हैं. केवल एक अंक के अंतर ने उन्हें टॉप रैंक से दूर कर दिया.

वहीं सीकर के छात्र जतिन कुमार चाहर ने 360 में से 319 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की है. जतिन मूल रूप से झुंझुनू जिले के गोठ गांव के रहने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने JEE मेन में 133वीं रैंक हासिल की थी. साथ ही जतिन कक्षा 9 और 10 में इंटरनेशनल ओलंपियाड कैंप के लिए भी चयनित हो चुके हैं.

इस साल JEE Advanced की क्वालिफाइंग कटऑफ में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले साल जहां कॉमन रैंक लिस्ट की कटऑफ 74 अंक थी. वहीं इस बार यह बढ़कर 92 अंक पहुंच गई है. परीक्षा में किसी भी प्रश्न को बोनस नहीं दिया गया और केमिस्ट्री व मैथ्स के पेपर में कोई त्रुटि नहीं पाई गई.

विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल परीक्षा का स्तर संतुलित रहा, जिसके कारण कटऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिली है. रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल अभ्यर्थियों के लिए IIT एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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