/JEE एडवांस्ड का रिजल्ट जारी, ऑल इंडिया टॉप 10 में फिर गूंजा कोटा का नाम, कोटा के शुभम ने किया टॉप

JEE Advanced Topper 2026: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस बार भी राजस्थान ने देशभर में अपना दबदबा कायम रखा है. कोटा के छात्र शुभम ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर देशभर में टॉप किया है, जबकि कोटा के ही कबीर ने दूसरी रैंक प्राप्त की है. वहीं सीकर के छात्र जतिन कुमार चाहर ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल कर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है.

JEE एडवांस्ड 2026 के नतीजों के साथ ही कोटा और सीकर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि लगातार तीसरे साल कोटा से ऑल इंडिया टॉपर निकला है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की द्वारा आयोजित इस परीक्षा का परिणाम निर्धारित समय से पहले रविवार देर रात करीब 2:30 बजे जारी किया गया. शेड्यूल के अनुसार रिजल्ट सोमवार 1 जून सुबह 10 बजे जारी होना था.

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इस साल लगभग 55 हजार अभ्यर्थियों को देश के 23 IIT में बीटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक और ड्यूल डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई घोषित किया गया है. ऑल इंडिया प्रथम रैंक हासिल करने वाले शुभम को 360 में से 330 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कबीर ने 329 अंक हासिल किए हैं. केवल एक अंक के अंतर ने उन्हें टॉप रैंक से दूर कर दिया.

वहीं सीकर के छात्र जतिन कुमार चाहर ने 360 में से 319 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की है. जतिन मूल रूप से झुंझुनू जिले के गोठ गांव के रहने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने JEE मेन में 133वीं रैंक हासिल की थी. साथ ही जतिन कक्षा 9 और 10 में इंटरनेशनल ओलंपियाड कैंप के लिए भी चयनित हो चुके हैं.

इस साल JEE Advanced की क्वालिफाइंग कटऑफ में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पिछले साल जहां कॉमन रैंक लिस्ट की कटऑफ 74 अंक थी. वहीं इस बार यह बढ़कर 92 अंक पहुंच गई है. परीक्षा में किसी भी प्रश्न को बोनस नहीं दिया गया और केमिस्ट्री व मैथ्स के पेपर में कोई त्रुटि नहीं पाई गई.

विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल परीक्षा का स्तर संतुलित रहा, जिसके कारण कटऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिली है. रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल अभ्यर्थियों के लिए IIT एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी.