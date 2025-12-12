ज्वैलरी शॉप पर बैठे-बैठे व्यापारी को आया हार्ट अटैक, शख्स ने CPR देकर बचाई जान

Kota Jewelry Showroom Incident: कोटा जिले में रामपुरा बाजार में स्थित एक ज्वैलरी शोरूम में गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया. नगीनों के व्यापारी राजकुमार सोनी (60) अचानक बेहोश होकर काउंटर पर गिर पड़े.
ज्वैलरी शोरूम के मालिक के बेटे वरुण जैन ने तुरंत करीब ढाई मिनट तक CPR दिया, जिसके बाद व्यापारी की जान बची. यह पूरी घटना CCTV में कैद हुई, जिसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया.
वर्धमान ज्वैलर्स के मालिक विमल कुमार जैन ने बताया कि जयपुर के झोटवाड़ा निवासी व्यापारी राजकुमार सोनी दुकान पर व्यापार से जुड़ी बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें अचानक घबराहट हुई और वो कुर्सी पर बैठे-बैठे बेहोश होकर नीचे गिर गए.
इस घटना के बाद दुकान के कर्मचारी घबरा गए, लेकिन वरुण जैन ने तुरंत स्थिति संभाली. उन्होंने व्यापारी को सीधा लिटाकर CPR देना शुरू कर दिया. लगभग ढाई मिनट की लगातार कोशिश के बाद राजकुमार सोनी को होश आया और तब उन्हें दवाई दी गई.
राजकुमार सोनी पिछले 11 दिसंबर को कोटा आए थे और वर्धमान ज्वैलर्स में व्यापारिक कार्य के सिलसिले से पहुंचे थे. वे महीने में एक-दो बार कोटा आते हैं. होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उसके बाद क्या हुआ उन्हें याद नहीं. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है.
