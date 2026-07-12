/भाजपा कार्यालय की जमीन पर रेलवे की आपत्ति, UDH मंत्री खर्रा बोले- रिकॉर्ड में भूमि KDA की

Kota BJP Office Land: राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा शनिवार को सात दिनों के भीतर दूसरी बार कोटा पहुंचे. सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मंत्री खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कोटा में चल रहे विकास कार्यों और 80 फीट रोड स्थित भाजपा कार्यालय की जमीन को लेकर रेलवे की आपत्ति पर प्रतिक्रिया दी. मंत्री ने कहा कि कोटा में करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इन परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण और प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी.



विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे ओम बिरला

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि कोटा में आयोजित होने वाले विभिन्न विकास कार्यक्रमों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल रहेंगे. शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि चंबल गार्डन सहित शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं. इन कार्यों का उद्देश्य कोटा के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और आम लोगों के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना है.

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भाजपा कार्यालय की जमीन पर रेलवे की आपत्ति

मीडिया से बातचीत के दौरान 80 फीट रोड स्थित भाजपा शहर और देहात कार्यालय के लिए चिन्हित जमीन पर रेलवे की आपत्ति को लेकर भी मंत्री से सवाल किया गया. इस पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह अपने आप में देश का पहला ऐसा मामला है, जिसमें रेलवे दावा कर रहा है कि उसने संबंधित जमीन कोटा विकास प्राधिकरण को दी थी. रेलवे की आपत्ति के बाद जमीन के स्वामित्व और सीमांकन का मामला चर्चा में आया है. इस मुद्दे को लेकर रेलवे, राजस्व विभाग और कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच संयुक्त स्तर पर प्रक्रिया पूरी की गई है.



पुराने रिकॉर्ड के आधार पर हुआ सीमाज्ञान

यूडीएच मंत्री ने बताया कि हाल ही में रेलवे, राजस्व विभाग और कोटा विकास प्राधिकरण की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी. बैठक के बाद पुराने राजस्व और भूमि रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित जमीन का सीमाज्ञान कराया गया. मंत्री खर्रा के अनुसार उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच और सीमाज्ञान की प्रक्रिया के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है. उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक भाजपा कार्यालय के लिए चिन्हित भूमि कोटा विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की है.



खर्रा बोले- जमीन KDA की संपत्ति

झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुराने रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित जमीन केडीए की है. उन्होंने रेलवे के दावे का जिक्र करते हुए भूमि से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण बताया.मंत्री के इस बयान के बाद भाजपा कार्यालय की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है. रेलवे की आपत्ति और यूडीएच मंत्री के दावे के बीच अब संबंधित विभागों के रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है.



कोटा के विकास कार्यों की होगी समीक्षा

अपने कोटा दौरे के दौरान यूडीएच मंत्री शहर में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे. चंबल गार्डन समेत विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित कार्यों का शिलान्यास और निरीक्षण किया जाना है. मंत्री ने कहा कि कोटा में करोड़ों रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं और सरकार इन परियोजनाओं को गति देने की दिशा में काम कर रही है. शहर में आधारभूत सुविधाओं और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है.

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