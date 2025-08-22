Jhalawar News: झालावाड़ में नशा तस्कर सरफराज और शरीफ की आलिशान संपत्ति पर गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनाई दुकानें की नेस्तनाबूद

Jhalawar News: झालावाड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला प्रशासन ने नशे के तस्करों द्वारा सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जिसमें मादक पदार्थ तस्करों सरफराज और शरीफ मोहम्मद की आलीशान अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद किया गया.

झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया के नेतृत्व में जिला स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर नकेल कसना है. इस अभियान के तहत तस्करों द्वारा काले धन से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है.

इसी कड़ी में गुरुवार को तस्करों की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई. तस्कर सरफराज को हाल ही में 30 जुलाई को अनार सिंह और यादव सिंह के साथ मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इनके पास से 5 लाख रुपये नकद और भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए थे.

झालावाड़ कोर्ट द्वारा उसकी जमानत खारिज होने के बाद सरफराज वर्तमान में जेल में बंद है. पुलिस ने गुरुवार को सरफराज की हिस्ट्रीशीट भी खोली, जिसमें उसके खिलाफ विभिन्न जिलों में NDPS एक्ट के तहत सात मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, तस्कर शरीफ मोहम्मद के खिलाफ भी टोंक जिले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है.

इस विशेष अभियान से नशे के तस्करों में हड़कंप मच गया है, और जिला प्रशासन व पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं. यह अभियान क्षेत्र में अपराध और नशे की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

