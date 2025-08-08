Zee Rajasthan
Naresh Meena News: नरेश मीणा के समर्थकों के लिए बुरी खबर, 22 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे

Naresh Meena:  झालावाड़ के नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा 22 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. उनकी जमानत याचिका पर 11 अगस्त को होगी सुनवाई. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mahesh parihar
Published: Aug 08, 2025, 14:01 IST | Updated: Aug 08, 2025, 14:01 IST

Naresh Meena News: नरेश मीणा के समर्थकों के लिए बुरी खबर, 22 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे

Naresh Meena News: झालावाड़ के नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी गई है, कोर्ट ने उनकी न्यायिक अभिरक्षा 22 अगस्त तक बढ़ाई है. इसका मतलब है कि नरेश मीणा को 22 अगस्त तक जेल में रहना होगा. हालांकि, उनकी जमानत याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी, जिसमें उनके वकील जोरदार बहस करेंगे और कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे.

नरेश मीणा की बढ़ी मुश्किलें

कोर्ट के इस फैसले से नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्हें अब 22 अगस्त तक जेल में इंतजार करना होगा. नरेश मीणा के समर्थक और वकील उनकी जमानत याचिका पर पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

11 अगस्त को होगी सुनवाई

इस मामले में आगे क्या होगा, यह 11 अगस्त की सुनवाई पर निर्भर करेगा. नरेश मीणा की जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला आने के बाद ही उनकी रिहाई की संभावनाओं के बारे में कुछ कहा जा सकता है. फिलहाल, नरेश मीणा को 22 अगस्त तक जेल में रहना होगा और उनके समर्थकों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा.

22 अगस्त तक जेल में रहेंगे नरेश मीणा

झालावाड़ के नरेश मीणा मामले में बड़ा अपडेट आया है. कोर्ट ने उनकी न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी है, अब वे 22 अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे. उनकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि आज 8 अगस्त को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 22 अगस्त तक कर दिया गया है.

नरेश मीणा जिला अस्पताल में हंगामा और राजकीय बाधा मामले में जेल में बंद हैं. उनकी जमानत याचिका पर मुख्य जिला एवं सेशन न्यायालय झालावाड़ 11 अगस्त को सुनवाई करेगा. इस सुनवाई के बाद ही नरेश मीणा की रिहाई की संभावनाओं के बारे में कुछ कहा जा सकता है.

नरेश मीणा जिला अस्पताल में हंगामा और राजकीय बाधा मामले में जेल में बंद हैं. उनकी जमानत याचिका पर मुख्य जिला एवं सेशन न्यायालय झालावाड़ 11 अगस्त को सुनवाई करेगा. इस सुनवाई के बाद ही नरेश मीणा की रिहाई की संभावनाओं के बारे में कुछ कहा जा सकता है.


ये भी पढ़ें-

