झालावाड़ में तीसरी बड़ी कार्रवाई, तस्कर पप्पू तंवर का फार्म हाउस गिराया गया

Jhalawar News: झालावाड़ जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए बड़े तस्कर पप्पू तंवर उर्फ टोल की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया. महुआखोह निवासी पप्पू तंवर ने घाटोली सरहद क्षेत्र के मानपुरा में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से एक आलीशान फार्म हाउस का निर्माण करवाया था.

वन विभाग ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पप्पू तंवर के खिलाफ विभिन्न थानों में सात मामले दर्ज हैं, जिनमें से पांच मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित हैं. इनमें मादक पदार्थों का निर्माण, परिवहन और खरीद-फरोख्त शामिल है.

तस्करी से कमाए गए धन से ही तंवर ने वन भूमि पर यह अवैध निर्माण करवाया था. कार्रवाई के दौरान अकलेरा डीएसपी के नेतृत्व में असनावर, अकलेरा और भालता थानों के करीब 60 पुलिस जवानों ने सुरक्षा सुनिश्चित की.

यह झालावाड़ जिले में मादक पदार्थ तस्करों की अवैध संपत्ति के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जो प्रशासन की नशा तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है. इस कार्रवाई ने क्षेत्र में तस्करों के बीच हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है.