Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jhalawar News : किसान महापड़ाव का दूसरा दिन, क्या आज बनेगी बात ?

Jhalawar News : झालावाड़ में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 9 जिलों के किसान इसका हिस्सा बने हैं, आज और किसानों के महापड़ाव में शामिल होने की संभावना है. हालांकि की बातचीत की कोशिश जारी है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh parihar
Published: Sep 09, 2025, 12:03 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 12:09 PM IST

Trending Photos

पिता के अवैध शौक ने छीनी मासूम की जिंदगी, 5 साल के देवांश की गोली लगने से मौत
6 Photos
jaipur news

पिता के अवैध शौक ने छीनी मासूम की जिंदगी, 5 साल के देवांश की गोली लगने से मौत

सवाई माधोपुर स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा! खाली ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा
6 Photos
sawai madhopur news

सवाई माधोपुर स्टेशन पर टला बड़ा रेल हादसा! खाली ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज तांडव मचाएगा मानसून, स्कूलों में छुट्टी घोषित
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज तांडव मचाएगा मानसून, स्कूलों में छुट्टी घोषित

क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!
7 Photos
kota news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक किलो बाल की कीमत? रेट जान उड़ जाएंगे होश!

Jhalawar News : किसान महापड़ाव का दूसरा दिन, क्या आज बनेगी बात ?

Jhalawar News : झालावाड़ में किसानों के महापड़ाव का आज दूसरा दिन है. अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किसान धरने पर बैठे हैं. कल शाम प्रशासन के साथ हुई दो वार्ताएं विफल हो चुकी हैं. किसान प्रतिनिधियों ने अब मंत्री या सचिव को बुलाने की मांग रखी है.

कल देर शाम भी किसान सड़कों पर ही सोए और वहीं दाली बाटी बनाकर खाया. इस बार किसान आर या पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं. प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी किसान उठने को तैयार नहीं हैं.

क्या है किसानों की मांग
किसानों की कई मांगे है जिसमें बिजली के निजीकरण, कृषि क्षेत्र में जीएसटी समाप्ती, लाभकारी मूल्य, किसान कल्याण कोष और सहकारी समितियों की गड़बड़ियों की जांच शामिल है. साथ ही कृषि उपकरणों की उपलब्धता, खाद बीच की पर्याप्त व्यवस्था, अवैध वसूली और मंडियों में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे की मांग भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अब बेनतीजा रही किसान महापड़ाव पर है कल की समझाइश की कोशिश विफल हो चुकी है. कल मिनी सचिवालय के बाहर सड़क को ही किसानों ने अपना घर बना लिया था और सड़क पर दाल बाटी का आनंद लिया था. साथ भजन कीर्तन का दौर भी जारी रहा. रात खुले आसमान के नीचे ट्रैक्टरों पर गुजारने के बाद भी किसानों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी.

किसान अपनी 51 सूत्रीय मांगों के लेकर धरने पर डटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि अगर बात नहीं बनी तो 16 और जिलों के किसान धरना का हिस्सा बन सकते हैं. ऐसे में धरनास्थल पर प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं. जिसमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और जनसुविधा का भी इंतजाम किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news