Jhalawar News: झालावाड़-कोटा मार्ग पर टूट गई पुलिया, ट्रैफिक दबाव बढ़ने से बढ़ा दुर्घटना का खतरा

Jhalawar News: झालावाड़-कोटा मार्ग पर आमझर नदी पुलिया क्षतिग्रस्त, भारी वाहनों का बाघेर-खानपुर मार्ग पर डायवर्जन. सिंगल रोड पर ट्रैफिक दबाव से हादसों में वृद्धि. बाघेर घाटी में ट्रक टक्कर, चालक विष्णु की मौत. सड़क सुरक्षा पर सवाल, चालकों से सावधानी की अपील.

Published: Aug 12, 2025, 13:36 IST | Updated: Aug 12, 2025, 13:36 IST

Jhalawar News: झालावाड़ कोटा मार्ग पर आमझर नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बाद भारी वाहनों के लिए यातायात को बाघेर खानपुर मार्ग की ओर डायवर्ट कर दिया गया है. इस डायवर्जन के कारण सिंगल रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, जिससे दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है. यातायात के इस बदलाव ने न केवल यात्रियों को परेशान किया है, बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन सिंगल रोड पर बढ़ते ट्रैफिक के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

झालावाड़ बारां मेगा हाईवे पर बाघेर घाटी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में रामगंजमंडी से कोटा स्टोन भरकर मथुरा जा रहे ट्रक के चालक विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हटाकर शव को बाहर निकाला गया. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब इस मार्ग पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं.

ट्रैफिक डायवर्ट होने के बाद बाघेर घाटी क्षेत्र में बीते तीन दिनों में आधा दर्जन से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं. इससे यात्रियों को न केवल अतिरिक्त समय खर्च करना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें अधिक राशि भी खर्च करनी पड़ रही है. तेज रफ्तार और गलत साइड में वाहन चलाना हादसों की एक प्रमुख वजह है, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में लगभग 75% सड़क हादसे इन्हीं कारणों से होते हैं. ऐसे में वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता है.

