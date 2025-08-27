Jhalawar: नशे की डील करने पहुंचे 3 आरोपी गिरफ्तार, ड्रग्स विक्रेता मौके से फरार

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में झालरापाटन थाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स (MDMA) की तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है.
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग की बड़ी डील करने आए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस दौरान आरोपियों की एक बिना नंबरी एक फोर्ड कार को भी जप्त किया है.
मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि झालरापाटन थाना क्षेत्र के संजीवनी नर्सरी के समीप एक बिना नंबर की इको फोर्ड कार में तीन युवक बैठे हुए थे.
इस दौरान गस्त पर पहुंची टीम ने संदेह के आधार पर उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से 1.57 ग्राम MD ड्रग बरामद हुई. कड़ी पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह रामगंजमंडी से यहां 100 ग्राम एमडीएमए ड्रग लेने के लिए आए थे. यहां परमानंद गुर्जर से मादक पदार्थ की डील कर रहे थे. उनके पास मिला एमडी ड्रग भी इसी डील का सैंपल है.
हालांकि पुलिस टीम को देखकर परमानंद गुर्जर उर्फ पंडा मौके से फरार हो गया. ऐसे में पुलिस टीम ने 1.57 ग्राम मादक पदार्थ MD ड्रग और बिना नंबरी एक फोर्ड कार को जप्त कर रामगंजमंडी निवासी तीनों आरोपी इमरान उर्फ आशु पाया, कालू उर्फ शेख शाहरुख, और अजहर मुसलमान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस टीम द्वारा अब मादक पदार्थ विक्रेता परमानंद गुर्जर उर्फ पंडा की तलाश की जा रही है. नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नशा माफियाओ में हड़कंप मचा है.
