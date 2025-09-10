Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

झालावाड़ में नशा तस्करों पर चला पुलिस का हंटर! बड़ी कर्रवाई में 6 आरोपी गिरफ्तार

Jhalawar News: झालावाड़ में पुलिस ने स्पाई कैमरों का इस्तेमाल कर गांजा और चरस बेचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इन पर NDPS एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mahesh parihar
Published: Sep 10, 2025, 03:26 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 03:26 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!
6 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो किला, जिसकी दीवार सुबह बनाते और रात को गिर जाती!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का पहला क्रांतिकारी कौन था जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का पहला क्रांतिकारी कौन था जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी?

राजस्थान का ऐसा चमत्कारी लक्ष्मी मंदिर, जहां दीपावली पर देवी को चढ़ाई जाती है चिट्ठी
7 Photos
rajasthan temple

राजस्थान का ऐसा चमत्कारी लक्ष्मी मंदिर, जहां दीपावली पर देवी को चढ़ाई जाती है चिट्ठी

भारत के इस साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को किया था पस्त, क्या आप जानते हैं इसका नाम?
7 Photos
mughal

भारत के इस साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को किया था पस्त, क्या आप जानते हैं इसका नाम?

झालावाड़ में नशा तस्करों पर चला पुलिस का हंटर! बड़ी कर्रवाई में 6 आरोपी गिरफ्तार

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है. कोतवाली और झालरापाटन थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में गांजा और चरस सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस अभियान में पुलिस ने पहली बार स्पाई कैमरों का इस्तेमाल कर सबूत जुटाए.

स्पाई कैमरों से पकड़े गए नशे के सौदागर
झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे जिले में नशा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. आमतौर पर गली-मोहल्लों में नशे की छोटी पुड़िया बेचने वाले आरोपी आसानी से पुलिस की पकड़ से बच निकलते हैं. इसी समस्या को देखते हुए झालावाड़ पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया, जिसमें स्पाई कैमरों की मदद से इन छोटे विक्रेताओं की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया. वीडियो सबूत मिलने के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दो अलग-अलग कार्रवाइयां
झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32.64 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ तीन आरोपियों शाहरुख उर्फ सन्नाटा, सिराज और राजेश उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया. वहीं झालरापाटन थाना पुलिस ने 42 ग्राम गांजा के साथ आरोपी रज्जाक, संजय और नाहीद को गिरफ्तार किया है.

कड़ी धारा में केस दर्ज
गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपियों पर एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह धारा वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थों की बिक्री से जुड़ी है, जिससे आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 30 के तहत यह पांचवीं बड़ी कार्रवाई है. पुलिस के इस सख्त रुख से नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news